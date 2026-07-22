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南韓超狂「死人皮」抗老神針！　網紅讚：打完像初生嬰兒

▲▼南韓Elravie Re2O抗老針。（圖／翻攝自TikTok／@madeinkorea____、@namvoglow）

▲南韓瘋打Elravie Re2O抗老針。（圖／翻攝自TikTok／@madeinkorea____、@namvoglow）

記者張方瑀／綜合報導

青春之泉的秘密，難道就藏在墓園裡嗎？當美國人開始瘋狂使用「大體脂肪」來豐滿身體曲線時，南韓最新的抗老熱潮更把這股「大體狂熱」推向了全新境界，現在竟然開始直接使用死者捐贈的皮膚，來幫助愛美人士逆齡生長。

這款名為「Elravie Re2O」的注射物，打進病患臉上之前得經過繁複加工。首爾DoD皮膚科診所醫師金漢森向《彭博社》透露，技術是從美國逝者取下捐贈皮膚，送到實驗室將細胞物質剝離乾淨，以防止免疫排斥與過敏。

剝離細胞留純化骨架　助自體肌膚重建

留下來的「細胞外基質」（ECM）保留了膠原蛋白、彈性蛋白與玻尿酸網絡，宛如天然「鷹架」，讓自身的皮膚細胞能附著生長，幫助淡化細紋、緊緻毛孔。整形外科醫師朴尤妮絲表示，它能提供結構鷹架，重建肌膚底層，讓皮膚更健康強韌，而非單純填滿臉部。

效果超狂！　網紅痛爆仍喊：100%願意再打

許多病患對效果感到驚豔。Reddit網友分享，打完不到兩週，臉摸起來超級滑順透亮，上粉底完全不卡毛孔。網紅Sara Yoon也大讚，若皮膚較乾薄，選Re2O見效更快。

施打痛感因人而異。Sara Yoon表示敷麻藥後痛感僅1分；彩妝師NamVo卻在TikTok直呼痛到爆，但她強調，第三天皮膚變得像剛出生的嬰兒般水嫩，「雖然痛得像在地獄，但我百分之百願意再打一次。」

醫美搶用惹道德爭議　美FDA尚未核准

儘管效果驚人，但也引發道德爭議。批評者質疑，這些組織應優先用於乳房重建或燒燙傷等治療。此外，外界對其長期安全性與效果持續力仍存有疑慮。

目前這項療程尚未取得美國食品藥物管理局（FDA）核准，但紐約已有醫美診所偷偷開打。生產的南韓生技公司L&C Bio期盼能在2027年引進美國；除了南韓，目前在新加坡與日本也能施打。

@madeinkorea____ Rejuran, who??? Re20 is the next best skin booster in Korea! For aging and thinning skin. ????Relieve Clinic in Apgujeong. Use MadeinKorea as referral for free Botox. Link in their ig profile to book@Relieve_clinic_ . #skinbooster #skintreatments #korea #rejurantreatment #re20 ♬ melt x girls need love - …
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