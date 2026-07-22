南韓超狂「死人皮」抗老神針！　網紅讚：打完像初生嬰兒

▲南韓瘋打Elravie Re2O抗老針。（圖／翻攝自TikTok／@madeinkorea____、@namvoglow）
記者張方瑀／綜合報導
青春之泉的秘密，難道就藏在墓園裡嗎？當美國人開始瘋狂使用「大體脂肪」來豐滿身體曲線時，南韓最新的抗老熱潮更把這股「大體狂熱」推向了全新境界，現在竟然開始直接使用死者捐贈的皮膚，來幫助愛美人士逆齡生長。
這款名為「Elravie Re2O」的注射物，打進病患臉上之前得經過繁複加工。首爾DoD皮膚科診所醫師金漢森向《彭博社》透露，技術是從美國逝者取下捐贈皮膚，送到實驗室將細胞物質剝離乾淨，以防止免疫排斥與過敏。
剝離細胞留純化骨架 助自體肌膚重建
留下來的「細胞外基質」（ECM）保留了膠原蛋白、彈性蛋白與玻尿酸網絡，宛如天然「鷹架」，讓自身的皮膚細胞能附著生長，幫助淡化細紋、緊緻毛孔。整形外科醫師朴尤妮絲表示，它能提供結構鷹架，重建肌膚底層，讓皮膚更健康強韌，而非單純填滿臉部。
效果超狂！ 網紅痛爆仍喊：100%願意再打
許多病患對效果感到驚豔。Reddit網友分享，打完不到兩週，臉摸起來超級滑順透亮，上粉底完全不卡毛孔。網紅Sara Yoon也大讚，若皮膚較乾薄，選Re2O見效更快。
施打痛感因人而異。Sara Yoon表示敷麻藥後痛感僅1分；彩妝師NamVo卻在TikTok直呼痛到爆，但她強調，第三天皮膚變得像剛出生的嬰兒般水嫩，「雖然痛得像在地獄，但我百分之百願意再打一次。」
醫美搶用惹道德爭議 美FDA尚未核准
儘管效果驚人，但也引發道德爭議。批評者質疑，這些組織應優先用於乳房重建或燒燙傷等治療。此外，外界對其長期安全性與效果持續力仍存有疑慮。
目前這項療程尚未取得美國食品藥物管理局（FDA）核准，但紐約已有醫美診所偷偷開打。生產的南韓生技公司L&C Bio期盼能在2027年引進美國；除了南韓，目前在新加坡與日本也能施打。
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