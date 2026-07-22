北韓新鴨綠江大橋通車倒數！中朝邊境海關加速施工　最快年底啟用

▲連接中國遼寧省丹東與北韓新義州的新鴨綠江大橋。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

連接北韓（朝鮮）新義州與中國遼寧省丹東的「新鴨綠江大橋」通車倒數！衛星影像分析，北韓一側海關、倉庫、物流與安保設施已陸續完成主體工程，整體輪廓逐漸成形，外界認為該橋有望在今年內正式開放。這座延宕多年的跨境基礎建設，被視為北韓與中國恢復經貿交流的重要象徵。

《美國自由亞洲電台》（RFA）分析美國商業衛星於20日拍攝的影像後指出，位於北韓境內的新鴨綠江大橋相關區域，目前已完成多棟建築的鋼骨結構與屋頂工程，包括物流倉庫、行政設施、海關與保安建築等，正在進行內部設備施工。

韓半島安保戰略研究院研究委員鄭成學（音譯）比較5月28日與最新衛星照片後表示，「施工區內已出現數十棟倉庫、行政及保安建築，目前看來已進入內部工程階段，顯示北韓方面正積極推進通車前的準備工作。」

鄭成學指出，南新義州站附近、連接海關設施的道路沿線，可以看到長達約1公里的建材堆放區與臨時帳篷。他分析，為了趕在大橋啟用前完成工程，「中國方面可能透過橋梁直接運入大量建築材料與設備」。

▲新鴨綠江大橋建築主體早已完工。（圖／路透）

不過，衛星影像也顯示，北韓海關區域雖已有部分地面鋪設工程完成，但大部分場地與進出道路仍處於未鋪設狀態。相較之下，中國丹東一側的海關設施則已經完工，等待雙方完成最後準備。

新鴨綠江大橋被視為連結北韓與中國物流、觀光交流的重要基礎設施。該橋由中國出資興建，橋梁主體工程早在2014年完成，但因北韓財政困難、建設資源不足，加上新冠疫情影響，通車計畫長期停擺。

直到2025年1月，相關工程重新啟動。隨著近期北韓與中國交流升溫，加上中國遼寧省丹東市持續表達希望推動大橋啟用，外界認為新鴨綠江大橋今年正式開通的可能性增加。

此前，外界也推測，北韓最高領導人金正恩與中國高層近期會談期間，可能討論透過新鴨綠江大橋啟用，恢復新義州往返丹東海關運作等議題。若正式通車，可能進一步擴大雙方邊境貿易往來。

▲新鴨綠江大橋可望深化中國與北韓之間的觀光與貿易交流。（圖／路透）

另一方面，北韓與俄羅斯之間的圖們江跨境汽車大橋也持續施工中。衛星照片顯示，俄羅斯一側道路、檢查站與海關區域仍未完工，而北韓一側海關設施則已完成，正式開通時間可能延後。

這座橫跨俄朝兩國的新建汽車大橋，是金正恩與俄羅斯總統普丁2024年6月在平壤會談時達成的合作項目，並於2025年4月底動工。俄方原先預計於今年6月19日完工，但目前工程仍在進行。

南韓統一研究院北韓研究室長鄭恩怡（音譯）表示，「新鴨綠江大橋與圖們江汽車大橋都是展現北韓與中國、北韓與俄羅斯關係的象徵性工程」。她認為，若兩座橋梁都能在今年啟用，將可能推動北韓、中國、俄羅斯三方經濟合作進一步深化。