唱國歌沒起立！美年輕人遭大叔巴頭　背景曝「是越戰退伍老兵」

▲身穿小熊球衣的年長男子，因不滿前方年輕球迷在演奏美國國歌時仍坐在座位上，竟當場拍打對方後腦勺。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

美國職棒大聯盟芝加哥小熊主場日前發生一起球迷衝突事件，一名身穿小熊球衣的年長男子，因不滿前方年輕球迷在演奏美國國歌時仍坐在座位上，竟當場拍打對方後腦勺，影片曝光後迅速在網路瘋傳，引發外界熱議。

而影片中涉事男子近日接受《TMZ》訪問時首度打破沉默，表示網路流傳的影片並不完整，最後雙方其實有握手言和，甚至還一起喝啤酒聊天。

事件發生在上週末小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field），當時現場正在演奏美國國歌，一名年長球迷要求坐在自己前方的年輕男子起立，但對方始終沒有站起來，影片畫面顯示，這位年長球迷最後直接伸手拍了對方後腦勺一下，引起周圍球迷側目，也讓影片在社群媒體上瘋傳。

Guy at a Chicago Cubs game refuses to stand during the National Anthem!



The guy behind him gets pissed and does this.... pic.twitter.com/C4iKqPX7Co — Brandon (@LibOrNormal) July 20, 2026

提醒OR越界？網友激辯

事後《TMZ》找到該名男子查維斯（Robert "Bob" Chavez），查維斯表示自己是一名越戰退伍軍人，許多昔日戰友都在戰爭中犧牲，因此每當國歌響起，心中都會湧現特別深刻的情緒。

查維斯透露在要求對方起立之前，曾先告訴對方自己是退伍老兵，也分享不少戰場經歷，希望年輕球迷能理解國歌的意義，然而對方仍繼續坐著，他才會一時情緒失控，伸手拍了對方一下。

查維斯強調網路上瘋傳的影片缺少最重要的一段內容，就是事件發生後雙方很快就互相道歉，也化解誤會，那名年輕球迷甚至主動買了一杯冰啤酒請他喝，兩人也坐下來交流彼此的想法，分享為何如此重視美國國歌，以及國歌對各自代表的不同意義。

球場保全當時一度準備將查維斯請離球場，但遭拍打的年輕球迷主動向保全表示事情已經解決，事件最終和平落幕。

芝加哥小熊球團事後證實查維斯的說法，球團指出保全事後已與遭拍打的球迷確認情況，對方表示雙方已自行和解，不希望任何人因此遭驅逐出場，也不希望球團採取進一步行動，因此球團最終尊重其意願，未再追究相關責任。

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