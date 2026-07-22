貿易協定變廢紙？川普祭50%關稅懲罰加拿大　各國剉咧等

▲ 川普對加拿大祭出50%關稅重拳。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普20日宣布對加拿大進口商品課徵50%關稅，成為最高法院2月駁回其大規模關稅令後，美方祭出的最重關稅措施之一，預計8月19日生效。美媒分析，白宮將此舉解釋為對加拿大長期貿易壁壘的回應，等同於向所有貿易夥伴發出警告，「下一個可能就是你們。」

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）21日接受CNBC專訪表示，加拿大曾對川普關稅採取報復，因此如今加徵關稅是「必然的後果」，並強調加拿大和中國是唯二報復美國關稅的國家。

援引百年老法 法律挑戰恐難免

CNN指出，川普政府此次援引的是《1930年關稅法》，該法授權總統在他國歧視美國商品時，得以課徵最高50%的關稅。但因這部法律從未被實際用於課稅，外界預期此舉可能面臨法律挑戰。

貿易分析人士警告，此案意義遠不止於美加雙邊關係。Capital Economics公司首席經濟學家布朗（Stephen Brown）指出，白宮可能正在試探這部法律能否作為未來向其他國家課稅的新依據；智庫「卡托研究所」（Cato Institute）貿易專家此前也曾示警，該法「很容易被保護主義政府濫用。」

貿易協定成廢紙？ 各國憂慮加深

外貿律師胡西西安（Greg Husisian）則直言，「其他國家仍必須認真看待這類威脅，這證明川普將在剩餘任期內繼續利用關稅威脅來實現其外交政策目標。」

川普此舉還打破一項慣例，依據《美墨加協定》（USMCA）享豁免待遇的商品此次也無法倖免，令其他國家憂心，既有貿易協定也可能輕易被廢除。

對美國消費者而言，若對加拿大新關稅如期生效，物價上漲壓力恐怕進一步加劇，對本就高漲的能源費用與民生物資成本帶來衝擊。