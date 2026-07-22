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韓暴雨沖走災民組合屋！641棟房沒裝「固定錨栓」　安全漏洞曝光

▲▼南韓7月中旬受到極限豪雨影響，慶尚北道安東市一直面龜尾1里為山火災民所設置的組合屋臨時住宅，遭洪水沖走。（圖／達志影像）

▲南韓7月中受到極限豪雨影響，慶尚北道安東市一直面龜尾1里為山火災民所設置的組合屋臨時住宅，遭洪水沖走。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓近期遭遇極端豪雨侵襲，慶尚北道安東市部分收容大型山火災民的臨時組合屋住宅遭洪水沖移。事後調查發現，安東市設置的641棟組合屋竟全部未安裝用於固定建築物的「錨栓」（Anchor Bolt）。當地政府表示，當初考量災民急需入住及施工條件等因素，未進行設置，如今將全面檢查並推動安全補強。

根據《韓聯社》，南韓慶尚北道今（22）日公布「臨時組合屋安全補強（錨栓等）現況」，指出道內5個市與郡共1935棟臨時組合屋中，有732棟未設置錨栓，安東市災民所居住中的641棟組合屋全部未安裝。

此次豪雨造成部分臨時組合屋遭洪水沖走，引發外界質疑地方政府在防災安全上的準備是否不足。調查後確認，組合屋缺乏固定結構，成為此次災害後檢討的重點。

▲▼南韓7月中旬受到極限豪雨影響，慶尚北道安東市一直面龜尾1里為山火災民所設置的組合屋臨時住宅，遭洪水沖走。（圖／達志影像）

安東市解釋，2025年3月大型山火發生後，大量災民長時間居住於避難所，當時擔心傳染病蔓延等問題，因此希望盡快完成臨時住宅安置。

安東市府關係人士表示，當時將組合屋視為使用數個月後拆除的臨時建築，因此其最主要任務是是讓災民能夠儘快入住。此外，由於組合屋施工時需要先完成基礎地面，再安裝錨栓，在結構施工技術上存在困難。

該關係人士進一步指出，組合屋安裝完成後，若要追加固定，也面臨基礎混凝土與組合屋規格不符等問題，因此地方政府綜合專家意見後，才會決定不設置錨栓。

安東市也提到，當時認為組合屋本身重量約6至7公噸，應能維持固定，「所以才完全沒有預料到會發生此次規模的極端豪雨！」

▲▼南韓7月中旬受到極限豪雨影響，慶尚北道安東市一直面龜尾1里為山火災民所設置的組合屋臨時住宅，遭洪水沖走。（圖／達志影像）

除了安東市外，慶尚北道其他地區也有類似情況。義城郡150棟災民居住組合屋中，有37棟未設置錨栓；青松郡443棟中有20棟；英陽郡44棟中則有34棟未安裝。

不過，盈德郡的做法有所不同。當地使用中的657棟臨時組合屋已全數完成錨栓施工。盈德郡表示，依照行政安全部相關指引，從組合屋設置階段開始就將災害應對納入考量，因此提前完成固定工程。

慶尚北道表示，因近期集中豪雨造成部分臨時組合屋浸水及移動，將運用災害救助基金，替尚未安裝錨栓的組合屋進行安全補強，預估相關工程費用約7320萬韓元。

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