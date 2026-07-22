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男友和女老師太好！女學生吃醋　水瓶加入水銀毒害女老師

一名女學生因嫉妒，竟多次將水銀投放在女教師的水瓶內；示意圖。（Pixabay／Image by Trinh Nguyễn）

▲一名女學生因嫉妒，竟多次將水銀投放在女教師的水瓶內。示意圖。（Pixabay／Image by Trinh Nguyễn）

圖文／鏡週刊

傻眼！巴西1名女學生因不滿男友與女教師交情密切，竟多次將水銀加入教師的水瓶內，導致她出現腹痛及神經異常等中毒症狀，警方朝殺人未遂方向偵辦，受害人飽受神經後遺症困擾，而嫌犯則試圖以精神疾病脫罪。

據巴西媒體《g1》 報導，巴西伯南布哥州（Pernambuco）首府累西腓（Recife）的克魯茲大學醫院（Hospital Universitário Oswaldo Cruz）發生一起投毒案！工藝教師丹妮（Denny Cardoso）指控遭女學生瑪麗亞（Maria Aparecida Rodrigues Araújo）多次在飲用水中投放水銀。

警方指出，由於丹妮與瑪麗亞的男友交情密切，讓瑪麗亞心生嫉妒，並因此多次與丹妮發生爭執。承辦警官若澤（José Custódio）表示，「我們認為，嫌犯是在明知汞具有危險性的情況下，反覆實施投毒行為，因此符合殺人未遂的調查方向。」丹妮曾告訴瑪麗亞，要自己解決與男友的問題。

拍下犯罪證據

丹妮自2025年6月起陸續出現腹痛、神經系統異常等不適症狀，因此懷疑有人對她投毒，於是開始用手機暗中錄影蒐證，驚見瑪麗亞曾兩度用剪刀剪開一張紙，再將紙內的不明粉末倒入水瓶，再搖晃瓶身後，故作若無期時的離開教室。

丹妮透露，該水瓶是瑪麗亞送給她的禮物，她收到後幾乎每天使用，持續約2個月，這期間她曾發現瓶內出現氣泡，且水的味道變得有些奇怪，儘管如此也從未往被投毒方面思考，直至親眼目睹瑪麗亞動手腳後才驚覺遭人下毒。

長期遭汞汙染

警方將水瓶送交鑑識後，確認瓶內含有水銀成分，丹妮接受血液與尿液檢驗後，也驗出體內汞含量異常，其血液中的汞濃度高達21毫克，約為正常標準的4倍。丹妮表示，中毒後生活徹底改變，即使持續接受治療，仍飽受後遺症困擾。

丹妮指出，「我的雙手沒有力氣，而且一直疼痛。以前做家事是再平常不過的事，現在每一件都變成巨大的折磨。」她遲遲找不到專門治療汞中毒的醫師，今年初起便等待公立醫療系統安排神經外科門診，以完成警方要求的神經損傷鑑定並持續治療。

嫌犯辯精神病

丹妮律師向法院聲請要求安排就醫，案件曝光後，當地衛生單位才正式安排看診。對此，瑪麗亞透過律師否認所有指控，辯稱患有精神疾病，目前正接受治療，但警方聲稱，目前未收到任何能證明其精神疾病診斷的醫療文件，仍將持續蒐集更多證據，以確認其刑事責任。


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