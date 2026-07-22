日本救護車出勤「忘帶急救器材」！　50多歲女病患到院身亡

▲日本發生救護車出勤忘帶急救設備的事件。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本德島縣一輛救護車移送病患時，車上的50多歲女性病患在送醫途中突然病情惡化、失去呼吸心跳，救護人員準備急救時才發現，出勤前忘記帶上配有手動人工呼吸器的急救包，而該名婦人最終在醫院宣告不治。

訓練完忘放回！救護車「空車出勤」沒帶人工呼吸器

根據《讀賣新聞》報導，那賀町消防本部調查指出，那賀町消防署的隊員4月上旬為了進行心肺復甦訓練，將救護車上配備、裝有手動式人工呼吸器的「急救包」搬出車外練習。雖然訓練在當天上午就已結束，但隊員卻忘記將急救包放回救護車內。

訓練結束後的當天下午，消防局接獲50多歲婦人丈夫的119報案電話，這輛救護車就在沒有配備急救包的情況下出勤趕往現場。

送醫途中突心肺停止！救護員傻眼狂壓CPR仍救不回

救護車在載送該名婦人前往醫院的途中，婦人突然失去呼吸心跳，急需進行心肺復甦術。此時救護人員才驚覺車上根本沒有手動式人工呼吸器，慌亂之中只能緊急改為施以單純的胸外按壓進行搶救。

數分鐘後，救護車趕抵附近醫院，但經醫師全力搶救，該名婦人最終仍在醫院被宣告死亡。針對這起疏失，院方事後評估表示，「從病患本身的病情來看，救護車上缺乏救命器具對其死亡結果影響不大。」

消防署長緊急致歉！全面檢討設備管理流程

那賀町消防本部事後已緊急為救護車增配備用的手動式人工呼吸器，並嚴格規定未來進行訓練時，絕不得隨意將救護車內的器材搬出使用。那賀町消防本部消防長湯淺雅仁對此發表聲明道歉，強調將避免類似事件再度發生。