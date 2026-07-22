泰國機場新規！　安檢「旅客不在場」可逕行開箱

▲曼谷素萬那普機場。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

泰國民航局（CAAT）宣布，為了與國際標準接軌並進一步強化機場安全，將於10月16日起實施行李檢查新制。未來只要X光安檢掃描到疑似危險物品，安檢人員有權在「旅客不在場」的情況下，直接打開託運行李進行檢查。

全程錄影查驗 違禁品直接沒收不歸還

根據Thaiger報導，依照這項即將上路的新規定，只要託運行李經過X光掃描，發現影像中含有違禁品、可疑物品或任何可能危害航空安全的物品，安檢人員即可依法直接開箱檢查，旅客在此過程中無須親自到場。

泰國民航局強調，為了確保過程無虞，整個開箱檢查的程序都會全程錄影。檢查完畢後，安檢人員會在行李內部放置一張「行李檢查通知單」，讓旅客了解自己的行李曾被打開受檢。

需要特別注意的是，若在檢查過程中查獲任何違禁品或危險物品，安檢人員將直接予以沒收，且這些物品將不會歸還給旅客。當局也建議旅客，出國前務必仔細檢查行李，切勿將違禁品放入託運行李中，以免在安檢時耽誤寶貴時間。

行動電源禁託運、機上嚴禁充電

除了即將上路的行李檢查新規，泰國民航局在今年6月初也針對飛安發布了另一項安全措施，嚴格規範旅客攜帶備用鋰電池與行動電源上飛機的條件，以降低潛在風險。

新規明文規定，行動電源僅能放置於手提行李中隨身攜帶，嚴禁放入託運行李內。此外，旅客在飛行過程中，也嚴禁使用機上的電源插座替行動電源充電，或是使用行動電源幫手機等其他電子設備充電。