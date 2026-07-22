22歲台灣男大生在日本詐騙被逮！當車手4度落網　得手千萬日幣

▲一名台灣籍男子在日本因涉及詐騙被逮捕。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

又有台灣人在日本涉及詐騙被逮，一名22歲台灣籍男大學生涉嫌在日本冒充警察，向2名高齡80多歲的老婦聲稱「被發通緝令」，藉此騙取總計高達1250萬日圓（約新台幣247萬元）的現金。警方21日將其逮捕，而這也是該名台灣籍男子第四度被逮。日本警方懷疑，嫌犯是近年猖獗的匿名流動型詐騙集團的車手。

恐嚇老婦「妳被發通緝令」！騙1250萬現金

根據《鹿兒島放送》；《南日本新聞社》報導，日本警方調查，遭到逮捕的是現年22歲、居所不定的台灣籍男大學生。該名男大生2月與數名身分不詳的詐騙集團共犯合謀，假冒成警察打電話給居住在奈良縣大和郡山市以及愛知縣三好市的2名80多歲老婦。

他在電話中恐嚇對方，「警方已經對妳發出逮捕令了」、「需要調查妳的銀行帳戶」，慫恿老婦將現金裝入紙袋，放在自家門口，而他隨後則親自前往現場拿走現金。根據調查，他先後拿走大和郡山市老婦人的750萬日圓（約新台幣148萬元）及三好市老婦人的500萬日圓（約新台幣99萬元）現金。

4度落網紀錄！台灣籍男大生僅坦承部分犯行

事實上，這名台籍男大生此前就因涉嫌以相同手法拿取或試圖拿取裝有現金的紙袋，7日被警方逮捕並起訴。而這次已經是他第4次因為詐騙罪名在日本遭警方逮捕，警方是在清查其他案件的過程當中，才追查出這2起金額極高的案件。

面對警方的訊問，這名男大生僅承認去過其中一個現場。他供稱，「我確實有去過大和郡山市，我想我應該是有拿到現金；至於去三好市的事我不記得了，但如果我有去的話，應該也是為了去拿現金的。」

疑遭「詐騙集團」吸收！日本警方全力追查上游

日本警方研判，這名男大生極有可能是被日本當局重點打擊的「匿名流動型詐騙集團」所操控，在組織中擔任車手。目前警方正針對其背後的犯罪網路、資金流向以及是否涉及更多罪行展開深入調查。