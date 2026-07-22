泛美航空客機墜海52死！　74年後殘骸尋獲「機身斷兩截」

記者詹雅婷／綜合報導

泛美航空（Pan Am）一架客機1952年墜毀，直到近期才在波多黎各附近深海被尋獲。這場空難奪走52條人命，隨後徹底改寫全球客機飛安預防機制。

引擎驟熄 墜海3分鐘沉沒

紐約郵報報導，這架客機1952年自聖胡安（San Juan）起飛準備前往紐約，機上載有64名乘客與5名機組員，不料起飛僅10分鐘就遇上引擎故障，隨後降落海面。

儘管所有人最初全數倖存，且機上也有救生配備，但當時並未進行逃生出口位置、救生設備位置的示範，現場陷入一片混亂與恐慌。飛機在3分鐘內迅速沉沒，即便美軍出動救援，最終只有17人活下來，有52人不幸溺斃。

海底沉睡70年 飛機殘骸斷兩截

這架道格拉斯DC-4飛機在海底沉睡70多年。到了今年6月，非營利組織Air Sea Heritage Foundation和深海探測公司Deep Sea Vision等單位進行合作，利用先進聲納技術與自主水下航行器，在大西洋海面下約2000呎深處發現這架飛機。飛機殘骸雖然裂成兩截，但機身上的泛美航空標誌依然清晰可辨。

這起空難發生之後，飛航前的乘客安全簡報（包含緊急逃生程序示範）自此成為強制規定。