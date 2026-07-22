泛美航空客機墜海52死！　74年後殘骸尋獲「機身斷兩截」

記者詹雅婷／綜合報導
泛美航空（Pan Am）一架客機1952年墜毀，直到近期才在波多黎各附近深海被尋獲。這場空難奪走52條人命，隨後徹底改寫全球客機飛安預防機制。
引擎驟熄 墜海3分鐘沉沒
紐約郵報報導，這架客機1952年自聖胡安（San Juan）起飛準備前往紐約，機上載有64名乘客與5名機組員，不料起飛僅10分鐘就遇上引擎故障，隨後降落海面。
儘管所有人最初全數倖存，且機上也有救生配備，但當時並未進行逃生出口位置、救生設備位置的示範，現場陷入一片混亂與恐慌。飛機在3分鐘內迅速沉沒，即便美軍出動救援，最終只有17人活下來，有52人不幸溺斃。
海底沉睡70年 飛機殘骸斷兩截
這架道格拉斯DC-4飛機在海底沉睡70多年。到了今年6月，非營利組織Air Sea Heritage Foundation和深海探測公司Deep Sea Vision等單位進行合作，利用先進聲納技術與自主水下航行器，在大西洋海面下約2000呎深處發現這架飛機。飛機殘骸雖然裂成兩截，但機身上的泛美航空標誌依然清晰可辨。
這起空難發生之後，飛航前的乘客安全簡報（包含緊急逃生程序示範）自此成為強制規定。
A 74-year-old aviation mystery has been solved after an underwater drone and sonar located the wreckage of Pan Am's Clipper Endeavor off the coast of Puerto Rico. 52 people died in the crash. pic.twitter.com/5UIfQ4i6BD— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) July 21, 2026
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