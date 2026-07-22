海豚游來求救！女挺孕肚下水救援　牠躍出水面整群全來了

▲女子替海豚移除身上的吸盤魚，海豚隨即躍出水面。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯一名懷孕女子在乘船出海時，發現一隻海豚頻繁貼近船隻，久久不肯離開，察覺不對勁的她果斷躍入海中，替海豚移除牠身上的吸盤魚，牠立刻躍出水面，接著整群海豚立刻出現游在船隻旁邊。這段人與海豚的互動在網路上流傳。

海豚受傷了 久久不肯離開船邊

根據Upworthy，這起事件發生在今年1月，當時這隻野生海豚主動來到船邊，經驗豐富的潛水愛好者妮可（Nicole Isaacs）發現這隻海豚身上有深紅色的傷口，仔細一看發現有兩條俗稱吸盤魚的鮣魚正緊緊吸附在傷口處，讓海豚感到不適。

雖然吸盤魚通常只是搭便車，但這次卻直接吸附在海豚的傷口上。當時懷著身孕的她與同行女性友人討論後，決定下水展開救援。

這隻海豚似乎明白人類的意圖。妮可透露，當她們靠近時，海豚非常配合，甚至主動翻身讓兩人能把吸盤魚移除。而同伴海豚群則在不遠處圍繞守候。

只不過過程比想像中還要難，妮可把其中一條吸盤魚移除之後，原本要交給船長，結果魚當場滑落，還一度吸附在妮可身上，讓她當場嚇壞。所幸經過多次嘗試，終於將2條吸盤魚徹底移除。

整群海豚來了 躍出水面慶祝

在狀況解決之後，這隻受傷的海豚隨即躍出水面。在這之後，原本在遠處守候的海豚群也突然全部出現，圍繞船隻繞圈游動，期間不斷躍出水面。

妮可表示，平常並不鼓勵觸碰野生動物，但當下的情況讓她覺得非出手介入不可，而海豚群後來的反應也讓她確信自己做對了，「這是我在海上經歷過最瘋狂的一天。我相信自己的直覺，做了我認為對的事」。

這段影片隨後被上傳至影音平台TikTok，吸引大批網友討論，「一隻完全沒受過訓練的野生海豚，願意配合、讓妳照顧牠，純粹出於信任和絕望，我真的震驚了」、「這是我見過最美麗的人類與野生動物互動之一」。