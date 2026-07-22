傳川普批准美沙30年核協議　WSJ：沙烏地阿拉伯重大勝利

▲圖為美國總統川普與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

知情人士透露，美國總統川普批准與沙烏地阿拉伯的一項指標性協議，將使沙烏地阿拉伯擁有民用核能計畫，並可能為在沙國境內進行濃縮鈾鋪路，預計最快22日公布。

華爾街日報、美聯社等報導，這項協議預計為期30年，估計價值達數百億美元，協議設計旨在讓美國企業在開發沙烏地阿拉伯核能基礎設施方面發揮核心作用，同時排除其他外國競爭者。在美沙雙方完成聯合研究後，沙國境內可能會興建一座濃縮鈾設施。

白宮尚未針對這項消息作出回應。不過華爾街日報稱，這將是沙烏地阿拉伯重大勝利，這項協議可能為美國企業帶來龐大利潤，但也可能引發中東地區核武擴散的疑慮。這項協議預計將在未來幾天送交國會審查，屆時可能面臨國會議員的反對。

路透引述知情人士說法指出，川普政府計畫向國會提交一項與沙烏地阿拉伯分享核能技術的協議，但這項協議並未納入美國長期以來用以防止核材料被用於核武計畫的防護措施，包括「黃金標準」以及「附加議定書」。

根據報導，「黃金標準」（Gold Standard）可阻止沙國進行鈾濃縮與用過核燃料再處理，而這兩者都是通往核武的潛在途徑；「附加議定書」（Additional Protocol）則是賦予聯合國國際原子能總署（IAEA）對一國核活動更廣泛、更具侵入性的監督權，例如可對未申報地點進行突擊檢查的權力。

消息人士稱，川普政府未來將提交一份「123協議」（123 Agreement）文件，將由美國能源部長賴特（Chris Wright）與沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Abdulaziz bin Salman）簽署。