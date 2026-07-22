澳洲4寶媽奇蹟產下「罕見同卵4胞胎」！全靠自然受孕　升格8寶媽

▲澳洲一名產婦產下罕見的同卵四胞胎。（圖／皇家布里斯本婦女醫院）



記者王佩翊／編譯

澳洲昆士蘭州一名34歲產婦在沒有接受任何人工受孕或不孕治療的情況下，以「自然受孕」方式成功懷上並且順利產下「同卵四胞胎女嬰」。更神奇的是，這4名女嬰在母胎中共用同一個胎盤，發生機率僅1500萬分之一。連主治醫師都驚嘆，這種奇蹟案例在醫院史上簡直聞所未聞。

未做人工受孕！34歲婦「自然受孕」誕同卵四胞胎女嬰

澳洲皇家布里斯本婦女醫院（Royal Brisbane and Women's Hospital）公開了這起罕見「同卵四胞胎」案例。院方指出，34歲產婦珍妮塔（Jenitar Sau Na'amoana）與丈夫喬薩姆（Jortham）完全沒有使用任何人工受孕技術，卻自然懷上了極為罕見的同卵四胞胎。

珍妮塔在懷孕25周時入院待產，並於7月14日、懷孕28周時，透過剖腹產順利產下4名健康的女嬰。

主治醫師、胎兒醫學專家亞歷克薩·本達爾（Dr. Alexa Bendall）表示，「我們醫院從未見過這種自然受孕的四胞胎案例。珍妮塔竟然奇蹟般地避開了所有對自己和寶寶極其危險的併發症與風險，順利產下4個漂亮的平安女嬰。同卵四胞胎的發生率估計約為1500萬分之一，而她們竟然還共享同一個胎盤，這簡直是前所未有的奇蹟。」

女嬰名字藏洋蔥！以主治醫師之名致敬救命恩人

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，以2024年為例，全美國僅有144起四胞胎或更高多胞胎的出生案例，可見多胞胎的稀有程度。

珍妮塔與丈夫原本就育有4個孩子，隨著這4名四胞胎女嬰的降臨，夫妻也瞬間升格為8寶爸媽。

夫妻倆將4名女嬰分別命名為艾蜜莉（Emily）、哈莉特（Harriet）、亞歷克薩（Alexa）以及凱瑟琳（Catherine）。其中名為「亞歷克薩」的女嬰，正是為了向接生她們母女均安的主治醫師本達爾（Dr. Alexa Bendall）致敬與感謝。

目前4名女嬰正在醫院的新生兒重症監護室（NICU）接受專業照顧，醫師表示，4個小姊妹的恢復與健康狀況都非常良好。