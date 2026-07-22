黃仁勳矽谷召集令！三星、SK、NAVER領袖齊聚　AI供應鏈重大布局

▲黃仁勳6月訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓財經界消息指出，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、NAVER創辦人李海珍，本周將赴美與輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）舉行圓桌會議。其中，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）與Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）也有望出席，全球AI產業鏈重量級領袖可望首度同場，外界關注是否將進一步深化AI合作布局。

根據《韓聯社》，這場會議預計本周以內在美國矽谷附近舉行，目前以24日召開的可能性最高。預估與會者包括李在鎔、崔泰源、李海珍與黃仁勳，OpenAI與Anthropic兩家生成式AI龍頭公司的最高主管也傳出受邀參與。

若此次會談順利舉行，將是全球AI產業鏈主要企業領導人首度大規模齊聚一堂。與會企業涵蓋記憶體、GPU、生成式AI服務等不同領域的關鍵業者，被視為AI產業跨領域合作的重要象徵。

據悉，黃仁勳6月初才訪問南韓，當時與三星、SK、現代汽車、LG與NAVER等多家企業高層會面。時隔僅約一個多月，再度與南韓企業領袖會談，也被解讀為持續強化與南韓科技產業合作夥伴關係。

▲黃仁勳6月初訪韓，與Naver李海珍、LG集團具光謨、SK集團崔泰源齊吃烤肉。（圖／達志影像／美聯社）

目前全球AI供應鏈分工日益明確。三星電子與SK海力士負責高頻寬記憶體（HBM）等高效能記憶體供應，輝達則掌握AI GPU市場，而NAVER、OpenAI與Anthropic則是生成式AI服務的重要代表，各方合作有望進一步串聯完整AI生態系。

報導指出，三星電子與SK海力士目前均向輝達供應HBM等高效能記憶體，預計下半年推出的新一代AI加速器「Vera Rubin」也將搭載兩家公司所提供的HBM4產品。此外，三星與SK也為OpenAI自行研發AI晶片提供記憶體，去年更與「Stargate」大型AI基礎設施計畫簽署高效能記憶體供應合作。

除了記憶體合作外，晶圓代工布局也持續擴大。三星電子目前負責生產將導入輝達平台的推論用語言處理器（LPU）「Grok 3」，近期Anthropic也傳出正討論採用三星2奈米製程生產AI晶片，合作範圍持續延伸。

▼去年10月，黃仁勳與李在鎔、鄭義宣喝起「交杯酒」。（圖／VCG）

▲黃仁勳去年10月與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣齊聚吃韓式炸雞。（圖／路透）

至於NAVER，市場預期此次將聚焦AI工廠（AI Factory）合作。所謂AI工廠，是將GPU伺服器、資料中心、供電及散熱設備等硬體基礎設施，結合AI模型與雲端技術，打造可支援大規模AI運算的整合平台。

另一方面，近期全球半導體與AI概念股受到市場對「AI成長高峰已過」（AI Peak-out）疑慮影響，包括三星電子、SK海力士、美光以及輝達等企業股價均較高點回落。不過業界普遍認為，未來2至3年AI基礎建設投資仍將維持強勁，記憶體供應吃緊情況甚至可能持續至明年，因此此次全球AI領袖會談，也被視為有望釋出AI市場長期成長的正面訊號。