　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

黃仁勳矽谷召集令！三星、SK、NAVER領袖齊聚　AI供應鏈重大布局

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

▲黃仁勳6月訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓財經界消息指出，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、NAVER創辦人李海珍，本周將赴美與輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）舉行圓桌會議。其中，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）與Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）也有望出席，全球AI產業鏈重量級領袖可望首度同場，外界關注是否將進一步深化AI合作布局。

根據《韓聯社》，這場會議預計本周以內在美國矽谷附近舉行，目前以24日召開的可能性最高。預估與會者包括李在鎔、崔泰源、李海珍與黃仁勳，OpenAI與Anthropic兩家生成式AI龍頭公司的最高主管也傳出受邀參與。

若此次會談順利舉行，將是全球AI產業鏈主要企業領導人首度大規模齊聚一堂。與會企業涵蓋記憶體、GPU、生成式AI服務等不同領域的關鍵業者，被視為AI產業跨領域合作的重要象徵。

據悉，黃仁勳6月初才訪問南韓，當時與三星、SK、現代汽車、LG與NAVER等多家企業高層會面。時隔僅約一個多月，再度與南韓企業領袖會談，也被解讀為持續強化與南韓科技產業合作夥伴關係。

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

▲黃仁勳6月初訪韓，與Naver李海珍、LG集團具光謨、SK集團崔泰源齊吃烤肉。（圖／達志影像／美聯社）

目前全球AI供應鏈分工日益明確。三星電子與SK海力士負責高頻寬記憶體（HBM）等高效能記憶體供應，輝達則掌握AI GPU市場，而NAVER、OpenAI與Anthropic則是生成式AI服務的重要代表，各方合作有望進一步串聯完整AI生態系。

報導指出，三星電子與SK海力士目前均向輝達供應HBM等高效能記憶體，預計下半年推出的新一代AI加速器「Vera Rubin」也將搭載兩家公司所提供的HBM4產品。此外，三星與SK也為OpenAI自行研發AI晶片提供記憶體，去年更與「Stargate」大型AI基礎設施計畫簽署高效能記憶體供應合作。

除了記憶體合作外，晶圓代工布局也持續擴大。三星電子目前負責生產將導入輝達平台的推論用語言處理器（LPU）「Grok 3」，近期Anthropic也傳出正討論採用三星2奈米製程生產AI晶片，合作範圍持續延伸。

▼去年10月，黃仁勳與李在鎔、鄭義宣喝起「交杯酒」。（圖／VCG）

▲▼黃仁勳與李在鎔、鄭義宣喝起「交杯酒」。（圖／VCG）▲▼黃仁勳炸雞高峰會,李在鎔,鄭義宣。（圖／路透）

▲黃仁勳去年10月與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣齊聚吃韓式炸雞。（圖／路透）

至於NAVER，市場預期此次將聚焦AI工廠（AI Factory）合作。所謂AI工廠，是將GPU伺服器、資料中心、供電及散熱設備等硬體基礎設施，結合AI模型與雲端技術，打造可支援大規模AI運算的整合平台。

另一方面，近期全球半導體與AI概念股受到市場對「AI成長高峰已過」（AI Peak-out）疑慮影響，包括三星電子、SK海力士、美光以及輝達等企業股價均較高點回落。不過業界普遍認為，未來2至3年AI基礎建設投資仍將維持強勁，記憶體供應吃緊情況甚至可能持續至明年，因此此次全球AI領袖會談，也被視為有望釋出AI市場長期成長的正面訊號。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不畏台積電翻黑！　晶圓大廠飆漲停
持長短槍「挾人質洗劫80萬」　3匪徒落網
快訊／國際油價漲勢再起　台塑4寶3檔刷漲停
網紅五寶媽涉虐死2歲童　又爆摔虐嬰先判2年定讞
美感崩壞！九如橋改建被罵爆　市府急認錯改色
725集會前先滅火？　黃國昌爆：賴政府要食藥署長本周下台
熱帶低壓估今生成　最快明增強為「紅霞」颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國機場新規！　安檢「旅客不在場」可逕行開箱

唱國歌沒起立！美年輕人遭大叔巴頭　背景曝「是越戰退伍老兵」

澳洲4寶媽奇蹟產下「罕見同卵4胞胎」！全靠自然受孕　升格8寶媽

特斯拉兒童車「二手價飆破160萬」比新車還貴！　原因曝光

傳川普批准美沙30年核協議　WSJ：沙烏地阿拉伯重大勝利

閃電奪台？分析曝：美伊戰爭給北京「3大教訓」　速戰速決淪幻想

黃仁勳矽谷召集令！三星、SK、NAVER領袖齊聚　AI供應鏈重大布局

22歲台灣男大生在日本詐騙被逮！當車手4度落網　得手千萬日幣

鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死

美軍「連11夜狂轟伊朗」報復！　第4名陣亡大兵身分曝光

南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」

川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

跟風投資風險高！反指標女神揭「3間房生存法則」：寧在熟悉圈求安穩，也不砸錢陌生區虐自己！｜地產詹哥老實說完整版 EP319

熱帶低壓估周五生成　不排除增強為颱風「紅霞」

伊朗總統：與美處於「全面戰爭」狀態！　美軍連轟5小時畫面曝

大逆轉！秀車禍畫面喊「威脅無效」反挨罵　小甜甜賠12萬換撤告(更)

中聯私將黃豆允收標準「放寬10倍」！　石崇良揭製程也出包

泰國機場新規！　安檢「旅客不在場」可逕行開箱

唱國歌沒起立！美年輕人遭大叔巴頭　背景曝「是越戰退伍老兵」

澳洲4寶媽奇蹟產下「罕見同卵4胞胎」！全靠自然受孕　升格8寶媽

特斯拉兒童車「二手價飆破160萬」比新車還貴！　原因曝光

傳川普批准美沙30年核協議　WSJ：沙烏地阿拉伯重大勝利

閃電奪台？分析曝：美伊戰爭給北京「3大教訓」　速戰速決淪幻想

黃仁勳矽谷召集令！三星、SK、NAVER領袖齊聚　AI供應鏈重大布局

22歲台灣男大生在日本詐騙被逮！當車手4度落網　得手千萬日幣

鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死

美軍「連11夜狂轟伊朗」報復！　第4名陣亡大兵身分曝光

快訊／王夢麟酒駕險撞清潔隊員　酒測值0.73...判刑2月罰金3萬

免費機票食宿+2%佣金！2大馬男淪車手　1人入境不到2天就被抓

參加725凱道反毒油？　趙少康猶豫：我不想搶走其他候選人風采

【廣編】日本三井不動產與台灣建築龍頭國泰建設重壓南港布局　引領未來台北發展趨勢

英特爾再啟組織瘦身　資料中心事業群傳裁員拚提升效率

警員赴陸被訊問6小時？　國台辦：2024年至今有1170萬台胞平安回

少子化逆勢成長！崑山科大校長李天祥3度續任　AI、國際化再拚高峰

不畏台積電翻黑！世界先進飆漲停　聯電彈半根

遭爆「苯駢芘查驗0次」　北市衛生局駁：污衊基層、111年起就有驗

裝修公司「被國防部解約」罰8398萬！Cheap：立委早質疑怪怪的

【下一秒整台消失】男子站車頂苦撐　車輛加速下沉急跳水逃生！

國際熱門新聞

喝醉「抱野生大蟒蛇回家」！男隔天見救援隊傻眼

鐵鎚狂敲21下　英政壇鐵娘子吃飯遭爆頭亡

川普傳本周祭新關稅　台灣列調查名單

前夫情勒　人妻慘淪「百人玩物」被拍私密片

川普祭新關稅衝擊60國　台灣稅率有望低於日、韓

高市睡眠不足惹議！自曝每天最多睡3小時

川普：進口學名藥關稅100%　2028年上路

美軍連11夜狂轟報復　第4名陣亡大兵身分曝

濟州島外海「極凶雙髻鯊」潛伏　攻擊性極強

美伊衝突擴大　川普嗆「我們根本還沒結束」警告下波鎖定核設施

俄核武轟炸機飛越日本海11小時　畫面曝

前彭博記者：台灣重現亞洲四小龍榮景　靠經濟脫中親美

台積電回檔　外媒曝「買進好機會」：上看3000元

2026最強護照！台灣排名第34　新加坡連霸

更多熱門

相關新聞

黃仁勳：台灣已非「俗擱大碗」　先進技術成全球AI震央

黃仁勳：台灣已非「俗擱大碗」　先進技術成全球AI震央

緯創美國德州達拉斯D1新廠今天舉行開幕典禮，共同揭幕的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受訪表示，台灣早已擺脫傳統「俗擱大碗」的低成本刻板印象，憑藉最先進的技術，成為全球電子製造與人工智慧（AI）發展的「震央」。 黃仁勳強調，AI產業正迎來史上規模最大的基礎設施建設潮，台灣供應鏈扮演關鍵角色。

OpenAI坦承模型測試失控入侵Hugging Face

OpenAI坦承模型測試失控入侵Hugging Face

淡化大規模介選威脅　川普：中國可能和過去已經不同

淡化大規模介選威脅　川普：中國可能和過去已經不同

控中國竊取AI模型　貝森特：美調查若屬實將展開制裁

控中國竊取AI模型　貝森特：美調查若屬實將展開制裁

川普祭新關稅衝擊60國　台灣稅率有望低於日、韓

川普祭新關稅衝擊60國　台灣稅率有望低於日、韓

關鍵字：

日韓要聞北美要聞AI科技黃仁勳輝達NVIDIA矽谷南韓李在鎔三星崔泰源SK海力士李海珍NaverOpenAIAnthropic

讀者迴響

熱門新聞

台灣時尚界痛失巨星！溫慶珠辭世享壽69歲

大S爆「生前已轉千萬資產」到韓國

蘿拉涉私吞蔡阿嘎3千萬現況曝！轉行新職場公司有配車

紅霞將生成　最新路徑預估2天擦台灣

男人GG大小看「鼻子、無名指」　醫：不再開盲盒

紅霞颱風可能生成　周五變天雨擴大

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！

老愛佔人便宜的三大星座！

最新預測路徑！　紅霞颱風生成機率大增

《哥吉拉大戰金剛》小女孩車禍逝世！

「最美星二代」夜奔飯店見高帥男！

吳宗憲捷運站內吃冰全被拍！　本人誠摯道歉「還原經過」：以後會注意

溫慶珠「人生轉折點」在印度！　69歲逝世殞落

LINE「15款免費貼圖」限時下載！

30歲富豪砸9.4億　無貸款買「陶朱隱園」5樓戶

更多

最夯影音

更多
南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」

南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」
川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面