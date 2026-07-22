半身吸出機外！飛機窗戶破裂「掛萬呎高空2分鐘」　男還原生死瞬間

▲ 塞爾維亞夫妻搭乘瑞安航空時遭遇恐怖意外。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

塞爾維亞一名男子搭乘瑞安航空（Ryanair）班機時，疑因窗戶突然破裂，整個上半身被吸出機外，在1萬5000英尺高空懸掛長達近2分鐘，所幸奇蹟生還。事發至今11天，61歲的卡羅維奇（Ljubisa Karović）出院後接受《衛報》專訪，親述這段九死一生的驚魂經歷。

睡夢中被吸出窗外 爆炸聲成揮之不去夢魘

這架班機編號FR1879，原定從希臘飛往德國，出發不久後發生意外。卡羅維奇當時坐在11F靠窗座位，睡夢中被窗戶破裂的巨響驚醒。他受訪時戴著護頸圈說道，「我只記得那聲爆炸，那個聲音在我每次閉上眼睛準備入睡時都會出現，是一切混亂開始的前奏。」

On July 10, 2026, aboard Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-800 from Thessaloniki, Greece, to Memmingen, Germany the following accident happened.



Greece- The jet was at at 20,000ft altitude.

During descent, a damaged engine detached from the aircraft and struck a cabin window… pic.twitter.com/uxPY0wVhZi — SK Chakraborty (@sanjoychakra) July 18, 2026

他的右臂、腋下到胸口佈滿灼傷與瘀傷，成為這場劫難的印記，「我很幸運」，「當時的情景我記不太清楚，頭和脖子現在還在痛，但我還活著。也許是安全帶的緣故，也許因為我當時還繫著安全帶，但也許是命運的安排。我信仰上帝，我每天都感謝他。」

他的希臘律師齊亞拉斯（Vasilis Tsiaras）描述，卡羅維奇是「誤打誤撞活下來的」，「機艙失壓的瞬間，他胸部以上被甩出窗外，立刻失去意識」，「在1萬5000英尺高空，他的頭部與右臂懸在機身外，而飛機當時飛行時速超過600公里。他看到鬼門關又回來了。」

妻子目睹全程 乘客合力拉人堵窗

坐在卡羅維奇後3排14C座位的妻子斯薇特拉娜（Svetlana）全程目睹，眼睜睜著丈夫半身懸在機外估計長達1.5到2分鐘。她回憶，窗戶破裂後氧氣面罩落下，機艙內一片混亂，瓶瓶罐罐在空中飛舞。她隨即衝向前，與其他乘客合力抓住丈夫，試圖將他往內拉。

她描述，「有一位男乘客非常了不起，我想應該是阿爾巴尼亞人，他拚命想把卡羅維奇拉回來，還試圖用包包堵住窗口，但包包馬上被吸走，後來用行李箱才成功，我們永遠感謝他。」

▲ 窗戶破裂導致卡羅維奇差點整個人被吸出。（圖／路透）

空服員嚇傻 瑞安航空未致電關心

對於機組員當下反應，各方說法不一。卡羅維奇律師指出，空服員因飛機驟降嚇得不知所措，反而是其他乘客出手相救，事後也是乘客遞水給卡羅維奇，且瑞安航空始終未主動致電卡羅維奇夫妻表示關心。

瑞安航空對此則提出反駁，強調在客艙失壓、急速下降期間，所有人依規定須繫好安全帶並戴上氧氣面罩；待飛機降至安全高度後，機組員隨即協助卡羅維奇換到妻子旁邊的座位，並安排機上一名醫師全程陪伴，並在飛機返回薩洛尼卡落地前預先備妥醫療接送。

過來人建議：繫好安全帶

卡羅維奇本人表示，醫生已要求他至少佩戴護頸圈6周，屆時再評估是否需要手術。他坦言，對於再次搭乘飛機感到恐懼，也經常做惡夢被當時的爆炸聲驚醒，但他說，「我只想康復」，「當然，我也希望得到應有的賠償，不是只收到詢問是否需重新訂票的信件。」

訪談最後卡羅維奇終於露出笑容，並叮嚀所有旅客，「一定要繫好安全帶，我不希望任何人經歷我所遭遇的事。」