　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

半身吸出機外！飛機窗戶破裂「掛萬呎高空2分鐘」　男還原生死瞬間

▲▼來自塞爾維亞的夫妻，搭乘瑞安航空時遭遇恐怖意外。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 塞爾維亞夫妻搭乘瑞安航空時遭遇恐怖意外。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

塞爾維亞一名男子搭乘瑞安航空（Ryanair）班機時，疑因窗戶突然破裂，整個上半身被吸出機外，在1萬5000英尺高空懸掛長達近2分鐘，所幸奇蹟生還。事發至今11天，61歲的卡羅維奇（Ljubisa Karović）出院後接受《衛報》專訪，親述這段九死一生的驚魂經歷。

睡夢中被吸出窗外　爆炸聲成揮之不去夢魘

這架班機編號FR1879，原定從希臘飛往德國，出發不久後發生意外。卡羅維奇當時坐在11F靠窗座位，睡夢中被窗戶破裂的巨響驚醒。他受訪時戴著護頸圈說道，「我只記得那聲爆炸，那個聲音在我每次閉上眼睛準備入睡時都會出現，是一切混亂開始的前奏。」

他的右臂、腋下到胸口佈滿灼傷與瘀傷，成為這場劫難的印記，「我很幸運」，「當時的情景我記不太清楚，頭和脖子現在還在痛，但我還活著。也許是安全帶的緣故，也許因為我當時還繫著安全帶，但也許是命運的安排。我信仰上帝，我每天都感謝他。」

他的希臘律師齊亞拉斯（Vasilis Tsiaras）描述，卡羅維奇是「誤打誤撞活下來的」，「機艙失壓的瞬間，他胸部以上被甩出窗外，立刻失去意識」，「在1萬5000英尺高空，他的頭部與右臂懸在機身外，而飛機當時飛行時速超過600公里。他看到鬼門關又回來了。」

妻子目睹全程　乘客合力拉人堵窗

坐在卡羅維奇後3排14C座位的妻子斯薇特拉娜（Svetlana）全程目睹，眼睜睜著丈夫半身懸在機外估計長達1.5到2分鐘。她回憶，窗戶破裂後氧氣面罩落下，機艙內一片混亂，瓶瓶罐罐在空中飛舞。她隨即衝向前，與其他乘客合力抓住丈夫，試圖將他往內拉。

她描述，「有一位男乘客非常了不起，我想應該是阿爾巴尼亞人，他拚命想把卡羅維奇拉回來，還試圖用包包堵住窗口，但包包馬上被吸走，後來用行李箱才成功，我們永遠感謝他。」

▲▼瑞安航空（Ryanair）客機窗戶破裂，導致一名61歲塞爾維亞籍男乘客差點被吸出窗外，幸好妻子緊抓雙腿、其他乘客合力拉回。（圖／路透）

▲ 窗戶破裂導致卡羅維奇差點整個人被吸出。（圖／路透）

空服員嚇傻　瑞安航空未致電關心

對於機組員當下反應，各方說法不一。卡羅維奇律師指出，空服員因飛機驟降嚇得不知所措，反而是其他乘客出手相救，事後也是乘客遞水給卡羅維奇，且瑞安航空始終未主動致電卡羅維奇夫妻表示關心。

瑞安航空對此則提出反駁，強調在客艙失壓、急速下降期間，所有人依規定須繫好安全帶並戴上氧氣面罩；待飛機降至安全高度後，機組員隨即協助卡羅維奇換到妻子旁邊的座位，並安排機上一名醫師全程陪伴，並在飛機返回薩洛尼卡落地前預先備妥醫療接送。

過來人建議：繫好安全帶

卡羅維奇本人表示，醫生已要求他至少佩戴護頸圈6周，屆時再評估是否需要手術。他坦言，對於再次搭乘飛機感到恐懼，也經常做惡夢被當時的爆炸聲驚醒，但他說，「我只想康復」，「當然，我也希望得到應有的賠償，不是只收到詢問是否需重新訂票的信件。」

訪談最後卡羅維奇終於露出笑容，並叮嚀所有旅客，「一定要繫好安全帶，我不希望任何人經歷我所遭遇的事。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蘿拉找到新工作！老闆認「雇用前不知她是誰」
快訊／偷台積電21項機密　前副理涉共諜移審續押
快訊／湯唯二胎順利生產！喜曬一家四口牽手照
吉力吉撈剪掉5年招牌髒辮！隊友震驚
快儲水！明全台11縣市停水「雙北入列」
快訊／台股新增2檔「抓去關」　新名單曝光
超商連5天「買1送1」　懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Booking民宿鬼故事！隔板掀開驚見「牆後偷住人」　女當場嚇跑

女師激戰男學生！矇眼綁床喊老公名字　35年後受害人提告了

暖心計程車司機！見女乘客激動爆哭後「直接遞鈔票」：先吃頓飯吧

客機停留印度　3機師集體食物中毒！副機長飛行中「喪失行為能力」

俄羅斯監獄攔截「運毒貓咪」！項圈藏毒企圖走私　無辜照曝光

羽田驚魂！漢莎航空「機艙突冒惡臭」急折返　361人驚險降落

擊敗圍棋AI改寫歷史！韓棋手申真諝「3戰逆轉勝」：人類仍有希望

陪小孩烤棉花糖　38歲媽「全身著火」爆併發症亡！兒女目睹悲劇

狂投6000份履歷！男失業16個月差點賣房　獲Visa錄取關鍵曝光

日本成烤爐！恐怖高溫「3縣飆破40度」　41地區發布中暑警戒

南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

跟風投資風險高！反指標女神揭「3間房生存法則」：寧在熟悉圈求安穩，也不砸錢陌生區虐自己！｜地產詹哥老實說完整版 EP319

伊朗總統：與美處於「全面戰爭」狀態！　美軍連轟5小時畫面曝

熱帶低壓估周五生成　不排除增強為颱風「紅霞」

大逆轉！秀車禍畫面喊「威脅無效」反挨罵　小甜甜賠12萬換撤告(更)

中聯私將黃豆允收標準「放寬10倍」！　石崇良揭製程也出包

Booking民宿鬼故事！隔板掀開驚見「牆後偷住人」　女當場嚇跑

女師激戰男學生！矇眼綁床喊老公名字　35年後受害人提告了

暖心計程車司機！見女乘客激動爆哭後「直接遞鈔票」：先吃頓飯吧

客機停留印度　3機師集體食物中毒！副機長飛行中「喪失行為能力」

俄羅斯監獄攔截「運毒貓咪」！項圈藏毒企圖走私　無辜照曝光

羽田驚魂！漢莎航空「機艙突冒惡臭」急折返　361人驚險降落

擊敗圍棋AI改寫歷史！韓棋手申真諝「3戰逆轉勝」：人類仍有希望

陪小孩烤棉花糖　38歲媽「全身著火」爆併發症亡！兒女目睹悲劇

狂投6000份履歷！男失業16個月差點賣房　獲Visa錄取關鍵曝光

日本成烤爐！恐怖高溫「3縣飆破40度」　41地區發布中暑警戒

玉山投信推出全台首檔全球算力ETF　暫訂9月初掛牌

陸「AI短劇演員」比真人演員還紅　冷豔空靈氣質撞臉小松菜奈

桃園蟬聯食育力五星級城市　蘇俊賓：持續打造健康+環境雙引擎

餐桌上的善意延伸！JAI宅推公益聯名　讓孩子創作變身祝福小物

2026桃園國樂節8月登場　6場國樂盛宴融合傳統、跨界與創新元素

陸駐俄外館助台人車禍送醫　陸委會要國台辦「勿統戰化操作」

《我的台東藍圖》新書發表　饒慶鈴分享城市治理歷程

高捷黃線進度超前　Y3站中古大樓還有2字頭

宋芸樺進軍國際！合體香港男神殺進多倫多　熱戀MIRROR邱士縉突失蹤

3度訪台不再緊張！金泰希愛上球迷熱情　最難忘中文竟是「渣男」

【下一秒整台消失】男子站車頂苦撐　車輛加速下沉急跳水逃生！

國際熱門新聞

鐵鎚狂敲21下　英政壇鐵娘子吃飯遭爆頭亡

喝醉「抱野生大蟒蛇回家」！男隔天見救援隊傻眼

即／北海道十勝岳火山噴發！黑煙衝200m高空

川普傳本周祭新關稅　台灣列調查名單

前夫情勒　人妻慘淪「百人玩物」被拍私密片

川普祭新關稅衝擊60國　台灣稅率有望低於日、韓

美軍連11夜狂轟報復　第4名陣亡大兵身分曝

高市睡眠不足惹議！自曝每天最多睡3小時

濟州島外海「極凶雙髻鯊」潛伏　攻擊性極強

川普：進口學名藥關稅100%　2028年上路

俄核武轟炸機飛越日本海11小時　畫面曝

美伊衝突擴大　川普嗆「我們根本還沒結束」警告下波鎖定核設施

泛美客機墜毀52死　74年後殘骸找到了

1700萬標下法拍屋　男開門驚見3具遺體

更多熱門

相關新聞

他搭機遭吸出窗外　臉變形、口鼻流血

他搭機遭吸出窗外　臉變形、口鼻流血

瑞安航空（Ryanair）客機窗戶破裂，導致一名61歲塞爾維亞籍男乘客差點被吸出窗外，幸好妻子緊抓雙腿、其他乘客合力拉回，才避免釀成更嚴重意外。目前，他仍在醫院接受治療，妻子也向媒體還原更詳細的事發經過。

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還

乘客搭機半身吸出機外　最新畫面曝光

乘客搭機半身吸出機外　最新畫面曝光

客機飛一半窗戶炸飛！　乘客半身吸出機外

客機飛一半窗戶炸飛！　乘客半身吸出機外

受困11天靠「餵母乳」保住3孩　獲救瞬間曝

受困11天靠「餵母乳」保住3孩　獲救瞬間曝

關鍵字：

瑞安航空高空驚魂窗戶破裂奇蹟生還機艙失壓

讀者迴響

熱門新聞

大S爆「生前已轉千萬資產」到韓國

32歲富豪砸9.4億　無貸款買「陶朱隱園」5樓戶

《鐵拳教育》「奉靳代」P.O出車禍遭撞飛！　人在濟州島緊急送醫

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！

蘿拉涉私吞蔡阿嘎3千萬現況曝！轉行新職場公司有配車

夫妻貸款借錢買5千萬保單　控被銀行騙了

男人GG大小看「鼻子、無名指」　醫：不再開盲盒

小S認了「很久沒被滋潤」！

台灣時尚界痛失巨星！溫慶珠辭世享壽69歲

男偶像結婚不到1年爆偷吃！開藍寶堅尼帶人妻開房

紅霞將生成　最新路徑預估2天擦台灣

「最美星二代」夜奔飯店見高帥男！

鐵鎚狂敲21下　英政壇鐵娘子吃飯遭爆頭亡

老愛佔人便宜的三大星座！

紅霞颱風可能生成　周五變天雨擴大

更多

最夯影音

更多
南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」

南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」
謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面