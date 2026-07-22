黃牛票飆破22萬！諾蘭《奧德賽》IMAX 70搶翻天　影迷崩潰

▲ 售票網站上所有場次皆顯示售罄。（圖／翻攝自fandango.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的鉅作《奧德賽》（The Odyssey）席捲全美，其中紐約市唯一一座真正IMAX 70mm膠卷放映廳更是一票難求，黃牛票飆破上千美元。

根據《紐約郵報》，位於上西城的AMC林肯廣場13廳擁有全美最大的高75.6英尺、寬101英尺銀幕，是紐約市唯一能以70mm膠卷格式放映《奧德賽》的影廳，全球目前僅約40間電影院具備此規格。

eBay黃牛猖獗 雙人票喊價近千美元

eBay上黃牛猖狂，有賣家將雙人票標價999美元（約3.2萬台幣），已成功售出3組；另有6張「絕佳座位」要價998美元，還有3張後排座位標價899美元。8月的場次甚至有人開出5張票7000美元（約22.6萬台幣）天價，截至21日下午仍未售出。

AMC林肯廣場13廳每天從清晨6時至凌晨2時共6個場次，截至8月19日已全數售罄，目前僅剩輪椅席有票。社群平台Reddit網友發文警告，部分投機者連身障專用座位與陪同席也不放過，呼籲非身障觀眾「請勿占用輪椅席」。

Reddit詐騙橫行 封鎖難根除

Reddit紐約影迷社群r/NYCmovies是重要的資訊交流平台，卻也成為詐騙溫床。有網友抱怨，「我永遠都在求票，結果一直被騙。」版主Tessa稱已積極封鎖黃牛帳號，但詐騙份子往往換新帳號重生，難以根除。且儘管版規規定只能以33美元原價讓票，實際上屢遭無視。

24歲曼哈頓居民默克爾（Maria Merkle）和4名友人都是AMC高級會員，5人中卻僅一人搶到IMAX票。她無奈表示，「AMC只要一開賣，每個場次每個座位都會瞬間秒殺。」

不過也有觀眾發現，20日晚間一場已售罄的場次現場卻有約10個空位，疑似是黃牛囤票未能及時出售所致，令真正的影迷扼腕。