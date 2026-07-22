閃電奪台？分析曝：美伊戰爭給北京「3大教訓」　速戰速決淪幻想

▲ 專家指出，美伊衝突為共軍提供3項啟示。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美以2月底對伊朗發動軍事行動，至今未能達成終結戰爭的戰略目標。美國中央情報局（CIA）前分析師克利（Julia Curlee）在美國國家安全政策網站「法律戰」（Lawfare）撰文指出，這場戰爭連同俄烏衝突，為中國人民解放軍提供3項關鍵啟示，揭露北京若執意以「速戰速決」方式武力犯台，將面臨哪些盲點。

斬首行動神話破滅 閃電奪台核心假設失靈

克利指出，北京規劃台海戰爭的核心邏輯是在美軍尚未有效介入前，透過斬首台灣領導層、快速渡越台灣海峽並奪取台北，製造既成事實。但俄羅斯2022年突擊烏克蘭，企圖斬首政府高層失敗；而美以聯軍今年2月28日黎明前精準擊斃伊朗最高精神領袖哈米尼（Ali Khamenei）及大部分軍事指揮高層，戰爭仍未就此終結，2起案例均證明此假設不可靠。

伊朗的神權體制本就設計為可承受個別領導人的折損，哈米尼遇刺後幾天內，伊朗憲法監護委員會與專家議會便迅速推選其子繼任，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）更在數小時內對以色列、美軍基地及波斯灣國家展開飛彈與無人機攻擊。

交戰逾百日後美伊簽署停火備忘錄，外界評價條款幾乎全數倒向德黑蘭。克利指出，現代國家運作並不依賴單一領袖，只要權力交接與指揮體系具備備援設計，斬首行動頂多移除一人，無法終結一個政權。

荷莫茲封鎖戰：低成本武器讓美軍付出慘痛代價

▲ 伊朗封鎖荷莫茲影響全球航運。（圖／路透）

第二項教訓來自荷莫茲海峽封鎖戰，伊朗並未正面迎戰美國海軍，而是以低成本無人機、反艦飛彈、水雷及快艇，將每日輸送全球1/5油氣的荷莫茲海峽變為危險禁地。一枚造價僅約1500美元的水雷1988年便曾重創美國巡防艦羅伯茨號，事後修繕費用高達9600萬美元；而攔截一架造價數萬美元的伊朗「見證者」無人機，卻得消耗數百萬美元的防空飛彈。

美國最終以有限軍事成果換來伊朗的停火條件，充分說明阻斷海峽的成本遠低於強行打通的代價。克利認為，這對台海局勢具有雙重涵義，北京固然能以類似手段封鎖台灣，但解放軍渡海艦隊同樣必須穿越這條百里海峽，台灣若以機動反艦飛彈、水雷及蜂群無人機實施阻絕，可大幅提高登陸代價、打亂整體時程。

持久戰利防禦方 速戰速決往往是輸家幻想

第三項教訓則是持久戰往往有利防禦方，伊朗憑藉分散部署的機動系統與隱蔽備援，成功將衝突拖入消耗戰；美國雖掌握壓倒性火力優勢，卻因油價攀升、盟友施壓與國內反戰民意持續累積，最終選擇接受對自身不利的條件。克利引述軍事史學家諾蘭（Cathal Nolan）的研究指出，600年大國衝突史顯示，「速戰速決」的誘惑往往降臨在最輸不起的那一方，而這正是北京當前最需警惕之處。

點名台灣備戰不足 籲仿伊朗深化不對稱戰力

▲ 伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像）

克利也點名台灣備戰的不足，認為台灣長期過度投資少數高價美製武器，卻忽略伊朗式不對稱思維，呼籲台北應深化政府繼任機制、將指揮權預先下放至備援指揮所，並積極擴充無人機、無人水面艇、機動防空與反艦飛彈等低成本武力，同時強化全社會應對封鎖、停電與資訊戰的韌性，「伊朗花了數十年備戰，台灣若希望撐到外援發揮作用，就必須同樣認真地同時為短戰與持久戰做好準備。」