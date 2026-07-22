美軍「連11夜狂轟伊朗」報復！　第4名陣亡大兵身分曝光

▲美軍已完成對伊朗連續第11個夜晚的轟炸行動。（圖／翻攝自X／CENTCOM）



記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈證實，近期在伊朗攻擊美軍駐約旦基地事件中，第4名陣亡的美軍士兵身分已經確認，為來自紐約的28歲中士藍珀薩德（Angel S. Rampersad）。與此同時，美國中央司令部（US Central Command）也宣布，美軍已完成對伊朗連續第11個夜晚的轟炸行動，以報復並持續削弱伊朗的軍事打擊能力。

第4名陣亡美軍身分曝光

根據美國戰爭部（Department of War）發布的聲明，來自紐約州臭氧公園（Ozone Park）的28歲中士藍珀薩德，據信已於2026年7月17日，在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）遭遇敵軍攻擊時陣亡。

聲明指出，該起攻擊事件仍在調查中。中央司令部原先將藍珀薩德列為失蹤狀態，隨後將狀態更新為「執勤中——下落不明」（Duty Status–Whereabouts Unknown），目前判定已經殉職。

藍珀薩德生前隸屬於駐德美軍第10陸軍防空與飛彈司令部旗下的第52防空砲兵旅、第57防空砲兵團第1營，目前其照片尚未公開。

▲25歲的中士菲漢（左）與19歲的一等兵岡薩雷斯（中），在同場約旦基地的攻擊中喪生。另外，30歲的史溫頓（右）則是在伊拉克拆除伊朗無人機時不幸殉職。（圖／路透）



在此之前，五角大廈已確認25歲的夏威夷陸軍中士菲漢（Tyler James Feehan）與19歲的德州一等兵岡薩雷斯（Isabella Gonzales），在同場約旦基地的攻擊中喪生。

另外，來自30歲北卡羅來納州的中士史溫頓（Michael Emmanuel Swinton）則是在19日於伊拉克拆除一架遭擊落的伊朗無人機時不幸殉職。截至目前為止，美軍在這場伊朗戰爭中的陣亡總人數已達18人。

美軍展開連續11晚轟炸

就在宣布藍珀薩德陣亡消息的同時，中央司令部也在社群平台X上發文證實，美軍部隊已於美東時間晚間7時至8時15分之間，完成了對伊朗境內連續第11個夜晚的打擊行動。

At 8:15 p.m. ET on July 21, U.S. Central Command (CENTCOM) said it completed its 11th consecutive evening of strikes against Iran. According to CENTCOM, the strikes targeted Iranian military operations centers, maritime capabilities, aircraft hangars, drone storage facilities,… — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 22, 2026

中央司令部表示，美軍的打擊目標精準鎖定了伊朗的軍事作戰中心、海上作戰設施、飛機機庫、無人機儲存庫以及軍事後勤基礎設施，給予了伊朗實質的軍事打擊。

護衛荷莫茲海峽 美軍確保航行自由

中央司令部強調，荷莫茲海峽對區域與全球貿易至關重要，但在過去3個月以來，伊朗已經對超過30艘航經該海峽的商船發動攻擊。這些毫無根據的攻擊行為，不僅嚴重危及數百名無辜海員的生命安全，更破壞了全球的航行自由。

面對伊朗的侵略行為，美軍強調，荷莫茲海峽依然對商船通行保持開放。聲明中特別指出，自今年5月初以來，中央司令部部隊已經成功協助護航大約900艘商船，並確保高達4.5億桶原油順利通過，全力維護國際水域的安全與全球貿易命脈的穩定。