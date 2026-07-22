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美軍「連11夜狂轟伊朗」報復！　第4名陣亡大兵身分曝光

▲▼美軍已完成對伊朗連續第11個夜晚的轟炸行動。（圖／翻攝自X／CENTCOM）

▲美軍已完成對伊朗連續第11個夜晚的轟炸行動。（圖／翻攝自X／CENTCOM）

記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈證實，近期在伊朗攻擊美軍駐約旦基地事件中，第4名陣亡的美軍士兵身分已經確認，為來自紐約的28歲中士藍珀薩德（Angel S. Rampersad）。與此同時，美國中央司令部（US Central Command）也宣布，美軍已完成對伊朗連續第11個夜晚的轟炸行動，以報復並持續削弱伊朗的軍事打擊能力。

第4名陣亡美軍身分曝光

根據美國戰爭部（Department of War）發布的聲明，來自紐約州臭氧公園（Ozone Park）的28歲中士藍珀薩德，據信已於2026年7月17日，在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）遭遇敵軍攻擊時陣亡。

聲明指出，該起攻擊事件仍在調查中。中央司令部原先將藍珀薩德列為失蹤狀態，隨後將狀態更新為「執勤中——下落不明」（Duty Status–Whereabouts Unknown），目前判定已經殉職。

藍珀薩德生前隸屬於駐德美軍第10陸軍防空與飛彈司令部旗下的第52防空砲兵旅、第57防空砲兵團第1營，目前其照片尚未公開。

▲▼25歲的夏威夷（Hawaii）陸軍中士菲漢（Tyler James Feehan）與19歲的德州（Texas）一等兵岡薩雷斯（Isabella Gonzales），在同場約旦基地的攻擊中喪生。另外，來自北卡羅來納州（North Carolina）的中士史溫頓（Michael Emmanuel Swinton）則是在星期天於伊拉克（Iraq）拆除一架遭擊落的伊朗無人機時不幸殉職。（圖／路透）

▲25歲的中士菲漢（左）與19歲的一等兵岡薩雷斯（中），在同場約旦基地的攻擊中喪生。另外，30歲的史溫頓（右）則是在伊拉克拆除伊朗無人機時不幸殉職。（圖／路透）

在此之前，五角大廈已確認25歲的夏威夷陸軍中士菲漢（Tyler James Feehan）與19歲的德州一等兵岡薩雷斯（Isabella Gonzales），在同場約旦基地的攻擊中喪生。

另外，來自30歲北卡羅來納州的中士史溫頓（Michael Emmanuel Swinton）則是在19日於伊拉克拆除一架遭擊落的伊朗無人機時不幸殉職。截至目前為止，美軍在這場伊朗戰爭中的陣亡總人數已達18人。

美軍展開連續11晚轟炸

就在宣布藍珀薩德陣亡消息的同時，中央司令部也在社群平台X上發文證實，美軍部隊已於美東時間晚間7時至8時15分之間，完成了對伊朗境內連續第11個夜晚的打擊行動。

中央司令部表示，美軍的打擊目標精準鎖定了伊朗的軍事作戰中心、海上作戰設施、飛機機庫、無人機儲存庫以及軍事後勤基礎設施，給予了伊朗實質的軍事打擊。

護衛荷莫茲海峽　美軍確保航行自由

中央司令部強調，荷莫茲海峽對區域與全球貿易至關重要，但在過去3個月以來，伊朗已經對超過30艘航經該海峽的商船發動攻擊。這些毫無根據的攻擊行為，不僅嚴重危及數百名無辜海員的生命安全，更破壞了全球的航行自由。

面對伊朗的侵略行為，美軍強調，荷莫茲海峽依然對商船通行保持開放。聲明中特別指出，自今年5月初以來，中央司令部部隊已經成功協助護航大約900艘商船，並確保高達4.5億桶原油順利通過，全力維護國際水域的安全與全球貿易命脈的穩定。

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