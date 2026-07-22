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鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死

▲▼英國78歲前保守黨部長、現任英國改革黨（Reform UK）發言人安威德康姆（Ann Widdecombe），9日被發現身受重傷、陳屍家中。（圖／路透）

▲英國前國會議員威德科姆7月初被發現陳屍於英格蘭西南部的家中。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國前國會議員威德科姆（Ann Widdecombe）7月初被發現陳屍於英格蘭西南部的家中。根據倫敦法院最新庭審消息指出，高齡78歲的威德科姆當時正在家中吃午餐，沒想到竟有人闖入，並持鐵鎚對著她的頭部狂砸21下慘死，兇手在屋內的犯案時間僅短短2分鐘。

闖廚房爆頭　犯案過程僅2分鐘

根據CNN報導，檢察官馬利克（Kashif Malik）在西敏區地方法院（Westminster Magistrates’ Court）說明案情時指出，28歲的嫌犯凱里（Joshua Kerry）涉嫌在7月8日闖進威德科姆位在海托爾韋爾村（Haytor Vale）的住屋。

法庭資料顯示，凱里當時手持鐵鎚走進廚房，趁著威德科姆正在吃午餐時，對著她的頭部連續猛砸高達21次。法庭上也提到，凱里在死者屋內停留的時間只有兩分鐘；而威德科姆在法庭上的初步死因被判定為「頭部遭受鈍器重擊」。

兇嫌遭還押看守所　反恐警察接手調查

隨後，凱里在倫敦的老貝利（Old Bailey）刑事法院出庭，法官拒絕讓他交保，直接還押看守所。這起命案預計將於10月9日開庭進行程序審查，初步的正式審判日則訂在2027年6月8日。

值得注意的是，儘管警方一開始對外聲明，沒有資訊顯示這是一起恐怖攻擊，但英國反恐警察仍於7月13日正式接手調查威德科姆的命案。

近年第3位遇害的英國國會議員

威德科姆遇害的背景，正值英國國會議員面臨越來越多的暴力與威脅之際。這起悲劇也讓她成為繼保守黨國會議員顏敏時（David Amess）和工黨議員柯克斯（Jo Cox）之後，英國近年來第3位慘遭殺害的國會議員。

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