特斯拉兒童車「二手價飆破160萬」比新車還貴！　原因曝光

▲特斯拉近日推出1款兒童平衡車意外掀起話題。（圖／翻攝自Tesla官網）

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特斯拉（Tesla）除了以Model3、Model Y等熱門電動車聞名全球，近年也積極拓展品牌周邊商品市場，從生活用品、服飾到玩具等產品皆有販售。近期，特斯拉推出的1款兒童平衡車意外掀起話題，原價225美元（約新台幣7千多元），不僅迅速售罄，更在二手市場被炒出驚人價格，最高喊價竟接近5萬美元（約新台幣162萬元）。

《今日美國》（USA Today）報導，這款名為「Tesla Balance Bike for Kids」的兒童平衡車，主打輕量化車身與未來感設計。根據特斯拉官方介紹，車輛配備可調整座椅，適合2至5歲兒童使用，建議最大承重量為66.1磅（約30公斤）。車身側面印有Tesla品牌字樣，前方則設有Tesla標誌，延續品牌一貫的科技風格。

雖然這款兒童自行車的售價225美元，已明顯高於市場上多數同類型產品，但上市後仍快速售罄。特斯拉表示，已購買的消費者預計將於8月底開始陸續收到商品，並附上組裝工具，方便家長自行完成安裝。

然而，真正引發熱議的是二手市場的價格。據悉，目前eBay上已有賣家將Tesla Balance Bike列為轉售商品，其中1筆商品標示「立即購買」價格高達8,265美元（約新台幣26.7萬元）；另名擁有高度好評、長期販售多項商品的賣家，更開出4萬9,500美元的天價。

如此誇張的價格，甚至已超過不少2026年熱門新車的售價。報導指出，截至目前，eBay上僅有少量Tesla Balance Bike商品掛牌出售，因此這款自行車究竟是否真的具有收藏價值，或只是賣家利用稀缺性炒高價格，仍有待市場驗證。

事實上，特斯拉推出非汽車類商品並非首次引發市場關注。由Cybertruck造型打造的不鏽鋼「Cyberwhistle」就是知名案例，該商品原始售價為50美元（約新台幣1616元），但因限量與品牌話題性，在二手平台上仍有人以高於原價的價格轉售。

除了限量商品外，特斯拉也經常推出各式品牌周邊，包括服飾、模型、家居用品等。部分活動限定商品因供應有限，加上粉絲需求強烈，二手價格可能翻倍甚至達到原價數倍。不過，也有部分消費者認為，特斯拉官網販售的一些創意商品雖然設計特殊，但價格相較同類產品偏高。

分析人士認為，特斯拉近年成功建立強大的品牌影響力，使其商品不再只是單純的生活用品，而具有一定程度的收藏與象徵價值。即使執行長馬斯克（Elon Musk）近年伴隨不少爭議，特斯拉品牌在消費市場上的吸引力仍持續存在。

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