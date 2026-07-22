好市多比較省？背後藏「購物陷阱」　專家：1年多花近6萬

▲好市多。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

美式賣場好市多（Costco）以大容量又有高CP值，加上寬鬆的退貨制度，深受全球消費者喜愛。然而美國知名理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）近日提醒，好市多特殊的賣場設計與商品策略，容易誘發消費者衝動購物；若缺乏克制，長期下來可能在無形中掏空民眾荷包，累積衝動消費金額恐超過10萬美元（約新台幣351萬元）。

根據外媒《The Street》報導，理財專家拉姆齊說明，好市多的初衷在於協助消費者節省開支，透過大批購物的薄利多銷模式降低單件商品成本，加上旗下自有品牌Kirkland主打優質且價格實惠，以及極具彈性退貨政策的加持，確實為顧客提供了極佳的購物保障與實惠選擇。

然而，拉姆齊引述一項統計數據指出，美國民眾平均每月在無計畫的衝動購物上花費是150美元（約新台幣4884元），一年下來就要1800美元（新台幣58000元）；若將此習慣延續一生，總衝動消費金額將累積超過10萬美元（約新台幣351萬元），意外變成許多家庭財務流失的隱形缺口。

拉姆齊指出，這種衝動購物的行為往往源自多種心理與現實因素，有時是為了宣洩壓力的「零售療癒」，有時則是因為無法抗拒降價折扣的誘惑。對於許多家庭而言，此類非預期開支已造成嚴重的財務負擔；數據顯示，僅 41% 的民眾有足夠積蓄應付1000美元（約新台幣32000 元）的突發開支，更有近四分之一的家庭過著月光族生活，平均信用卡債務達6595美元（約新台幣214000元）。

好市多之所以容易引發衝動購物，拉姆齊分析，主要歸因於其獨特的商業策略，賣場刻意頻繁更換商品庫存並導入新穎產品，且走道標示相對隱密，迫使顧客必須繞行逛街以尋找目標商品。這種宛如「尋寶」的購物體驗，大幅增加了消費者發現新奇商品，並臨時加入購物車的機會。

好市多官方營運數據也證實了這項策略的顯著效果，好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）曾公開透露，許多顧客原本計畫花費100美元（約新台幣3200元），最後結帳時卻往往消費了300美元（約新台幣9600元）。全球平均每筆交易金額的顯著成長，雖然帶動了企業營收，卻也直接加重了消費者的財務負擔。

針對此項消費陷阱，拉姆齊建議民眾在前往好市多等大型賣場時應保持理性，事前編列嚴謹的購物預算並嚴格執行，同時可以在預算內適度留出一小筆「計畫性娛樂支出」來滿足購物慾望，或是改以純現金支付來限制額外開銷，避免信用卡透支。拉姆齊呼籲，唯有隨時警惕賣場的行銷心理學，避免陷入衝動購物的循環，才能在享受批發優惠的同時，真正守住自己的荷包與長遠的財務健康。

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