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台積電股價回檔　外媒曝「買進好機會」：上看3000元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者柯沛辰／綜合報導

人工智慧（AI）熱潮下，台積電仍是目前最炙手可熱、值得長期持有的科技巨頭之一。外媒指出，台積電最新財報遠遠高出市場預期，儘管2026年資本支出增加，導致股價一度回落，但這正是長期買進佈局的好機會。

EPS、營收雙雙優於預期　分析師目標價喊3000元

根據美媒《Barchart》報導，台積電近期公布財報顯示，每股盈餘（EPS）為4.31美元，高出市場預期0.37美元；營收達402億美元，年增33.7％，也比市場預期高出3億美元。

分析師仍極度看好台積電，像Wedbush就重申給予台積電「優於大盤」（Outperform）評級，並將台股目標價從新台幣2900元上調至3000元，原因是人工智慧晶片需求持續強勁成長。

資本支出拉高至640億美元　外媒視為長線買點

報導指出，儘管台積電計劃將2026年資本支出從原先的520億至560億美元，提高至600億至640億美元，導致近期股價一度回落，但這正是長期買進的好機會。

2026年營收估增逾40％　AI算力需求持續升溫

台積電預計2026年營收將成長超過40％，高於先前預估的30％。更值得注意的是，董事長魏哲家表示，AI大趨勢持續推動市場對更多、更強的算力需求增長，進而支撐先進製程晶片的強勁需求。

魏哲家強調，客戶、尤其是雲端服務供應商，不斷向台積電釋出非常強烈的訊號與積極展望，因此台積電對未來多年的AI大趨勢充滿信心。

再投資美國1000億美元　台灣將建13座先進設施

此外，台積電宣布計劃在亞利桑那州的晶圓廠追加投資1000億美元，用於先進封裝設施以及2奈米晶片生產，將有助於美國半導體產業成長，並強化供應鏈。與此同時，台積電也會繼續投資台灣，未來幾年將興建13座先進製造及封裝設施。

魏哲家表示，持續在美國和台灣兩地投資，將有助於台積電維持其在全球半導體產業的重要地位，同時支持客戶持續創新。

蘋果、輝達、超微都仰賴代工　AI熱潮推升晶片需求

投資人之所以對台積電感到興奮，最大的原因就是它與AI熱潮的緊密關係。台積電作為全球領先的晶片製造商，替全球多家大型科技公司生產先進半導體，包括蘋果、輝達以及超微等。許多公司自行設計晶片，但實際生產仍仰賴台積電。

此外，隨著AI持續成長，市場對高效能晶片的需求只會進一步增加。畢竟，AI系統需要大量運算能力，這意味著企業將需要更多先進半導體，台積電也將因此受惠，所以買進並持有台積電，等於押注AI未來發展以及先進科技需求。

隨著市場預期台積電獲利持續強勁、AI晶片需求旺盛、資料中心支出成長、台積電利潤率提高，加上先進晶片技術持續取得進展，台積電有望成為長期贏家。此外，根據Wedbush分析師的看法，台積電未來仍有相當大的上漲與成長空間。

 
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