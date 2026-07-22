　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

2026最強護照！新加坡192國免簽稱霸　台灣排名第34

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照，護照和登機證，護照和機票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣護照以134個免簽目的地排名第34。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）最新發布的20週年報告顯示，2026年7月全球「最強」護照由新加坡奪下，持照人可免簽入境全球192個目的地；而20年前曾稱霸全球的美國護照地位則大洗牌，如今一路跌至第10名。台灣則以134個免簽目的地排名第34。

美國20年地位大跌

根據CNN報導，回到2006年，美國護照堪稱暢遊世界的頂級通行證，當時的全球通行便利度，世界上僅有丹麥與芬蘭能與之匹敵。然而20年過去，美國護照已不再是地表最強。

儘管美國目前與冰島並列第10名，享有全球180個免簽目的地，相較於2006年的130個已有顯著增加，但由於「亨利指數」將同分國家並列，現實中其實有36個國家的排名都已超車美國。

新加坡稱霸、阿聯成最大贏家

最新數據指出，2026年7月全球最強護照為新加坡，能輕鬆免簽入境192個目的地，比2006年多了整整70個。

不過，阿拉伯聯合大公國才是榜單上最大的贏家，今年一路衝上排行榜第2名，與日本、韓國並列，享有188個目的地免簽。對比20年前，阿聯爆增了驚人的153個新目的地。

第3名由瑞典（187分）拿下；第4名則由比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威與西班牙（皆186分）共同包辦。

至於台灣的護照實力，台灣在本次排名中名列第34名，可免簽證通行134個國家和地區。中國則位居第60名，僅能免簽進入83個目的地。

▲▼新加坡護照。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡護照能輕鬆免簽入境192個目的地。（圖／達志影像／美聯社）

護照效力反映地緣政治資本

「亨利護照指數」創辦人凱林（Christian H. Kaelin）指出，20年來的數據表明，護照效力就是一個國家地緣政治資本最真實的寫照，「最強大的護照，都屬於那些其他國家想要拉攏成為貿易、投資、安全或合作夥伴的國家。歸根究柢，『人員流動性』衡量的是其他國家有多看重跟你們的關係。」

貧富國家流動性落差急遽擴大

報告也點出，過去20年裡，全球行動最自由跟最不自由的公民之間落差急遽擴大。

榜首新加坡與墊底的阿富汗之間，整整差了118個目的地；阿富汗目前免簽數量雖然從20年前的12個翻倍至22個，但依然排行車尾燈。此外，玻利維亞（第77名）是全世界唯一一個過去20年裡免簽數量出現「淨減少」的護照，少了6個目的地。

和平程度與護照實力呈正相關

「亨利與合夥人」在對照今年同樣發布第20版的「全球和平指數」（Global Peace Index）後發現，國家的和平程度與護照效力有強烈正相關。新加坡在全球和平指數排第8；日本、瑞士等多國在這兩項指標中都是全球前段班。

不過也有統計上的例外，像是美國（護照第10名、和平第134名）與以色列（護照第18名、和平第149名）。

報告指出，這些國家的排名反映出它們數十年來累積的外交資本、地緣政治影響力與國際信心；在中東動盪之際，這也說明決定護照效力的因素絕對不只有「和平」而已。

【2026年全球最強護照前10名】

1.新加坡（192個目的地）

2.日本、韓國、阿拉伯聯合大公國（188個目的地）

3.瑞典（187個目的地）

4.比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙（186個目的地）

5.奧地利、希臘、馬爾他、葡萄牙、瑞士（185個目的地）

6.匈牙利、波蘭、英國（184個目的地）

7.澳洲、加拿大、捷克、拉脫維亞、馬來西亞、紐西蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞（183個目的地）

8.克羅埃西亞、愛沙尼亞（182個目的地）

9.列支敦斯登、立陶宛（181個目的地）

10.冰島、美國（180個目的地）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不畏台積電翻黑！　晶圓大廠飆漲停
持長短槍「挾人質洗劫80萬」　3匪徒落網
快訊／國際油價漲勢再起　台塑4寶3檔刷漲停
網紅五寶媽涉虐死2歲童　又爆摔虐嬰先判2年定讞
美感崩壞！九如橋改建被罵爆　市府急認錯改色
725集會前先滅火？　黃國昌爆：賴政府要食藥署長本周下台
熱帶低壓估今生成　最快明增強為「紅霞」颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國機場新規！　安檢「旅客不在場」可逕行開箱

唱國歌沒起立！美年輕人遭大叔巴頭　背景曝「是越戰退伍老兵」

澳洲4寶媽奇蹟產下「罕見同卵4胞胎」！全靠自然受孕　升格8寶媽

特斯拉兒童車「二手價飆破160萬」比新車還貴！　原因曝光

傳川普批准美沙30年核協議　WSJ：沙烏地阿拉伯重大勝利

閃電奪台？分析曝：美伊戰爭給北京「3大教訓」　速戰速決淪幻想

黃仁勳矽谷召集令！三星、SK、NAVER領袖齊聚　AI供應鏈重大布局

22歲台灣男大生在日本詐騙被逮！當車手4度落網　得手千萬日幣

鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死

美軍「連11夜狂轟伊朗」報復！　第4名陣亡大兵身分曝光

南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」

川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

跟風投資風險高！反指標女神揭「3間房生存法則」：寧在熟悉圈求安穩，也不砸錢陌生區虐自己！｜地產詹哥老實說完整版 EP319

熱帶低壓估周五生成　不排除增強為颱風「紅霞」

伊朗總統：與美處於「全面戰爭」狀態！　美軍連轟5小時畫面曝

大逆轉！秀車禍畫面喊「威脅無效」反挨罵　小甜甜賠12萬換撤告(更)

中聯私將黃豆允收標準「放寬10倍」！　石崇良揭製程也出包

泰國機場新規！　安檢「旅客不在場」可逕行開箱

唱國歌沒起立！美年輕人遭大叔巴頭　背景曝「是越戰退伍老兵」

澳洲4寶媽奇蹟產下「罕見同卵4胞胎」！全靠自然受孕　升格8寶媽

特斯拉兒童車「二手價飆破160萬」比新車還貴！　原因曝光

傳川普批准美沙30年核協議　WSJ：沙烏地阿拉伯重大勝利

閃電奪台？分析曝：美伊戰爭給北京「3大教訓」　速戰速決淪幻想

黃仁勳矽谷召集令！三星、SK、NAVER領袖齊聚　AI供應鏈重大布局

22歲台灣男大生在日本詐騙被逮！當車手4度落網　得手千萬日幣

鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死

美軍「連11夜狂轟伊朗」報復！　第4名陣亡大兵身分曝光

參加725凱道反毒油？　趙少康猶豫：我不想搶走其他候選人風采

【廣編】日本三井不動產與台灣建築龍頭國泰建設重壓南港布局　引領未來台北發展趨勢

英特爾再啟組織瘦身　資料中心事業群傳裁員拚提升效率

警員赴陸被訊問6小時？　國台辦：2024年至今有1170萬台胞平安回

少子化逆勢成長！崑山科大校長李天祥3度續任　AI、國際化再拚高峰

不畏台積電翻黑！世界先進飆漲停　聯電彈半根

遭爆「苯駢芘查驗0次」　北市衛生局駁：污衊基層、111年起就有驗

裝修公司「被國防部解約」罰8398萬！Cheap：立委早質疑怪怪的

Meta測試AI睡前故事App　拍張照片就能生成專屬童話

南港劣警總統府旁賭德州撲克！遭控用職權逼債　記大過送辦

【伸手摸海龜全被拍】2男小琉球花瓶岩遭海巡查辦　最重罰30萬

國際熱門新聞

喝醉「抱野生大蟒蛇回家」！男隔天見救援隊傻眼

鐵鎚狂敲21下　英政壇鐵娘子吃飯遭爆頭亡

川普傳本周祭新關稅　台灣列調查名單

前夫情勒　人妻慘淪「百人玩物」被拍私密片

川普祭新關稅衝擊60國　台灣稅率有望低於日、韓

高市睡眠不足惹議！自曝每天最多睡3小時

川普：進口學名藥關稅100%　2028年上路

美軍連11夜狂轟報復　第4名陣亡大兵身分曝

濟州島外海「極凶雙髻鯊」潛伏　攻擊性極強

美伊衝突擴大　川普嗆「我們根本還沒結束」警告下波鎖定核設施

俄核武轟炸機飛越日本海11小時　畫面曝

前彭博記者：台灣重現亞洲四小龍榮景　靠經濟脫中親美

台積電回檔　外媒曝「買進好機會」：上看3000元

2026最強護照！台灣排名第34　新加坡連霸

更多熱門

相關新聞

遭我取消來台免簽　柬埔寨嗆：始終視台灣為中國一省

遭我取消來台免簽　柬埔寨嗆：始終視台灣為中國一省

我外交部宣布，自今年8月1日起停止目前柬埔寨國民適用有條件式免簽（TAC）及「觀宏專案」等各項入境我國的便利措施。對此，柬埔寨外交部回應，柬埔寨「始終視台灣為中國的一個省」。

將取消柬埔寨來台免簽　林佳龍：柬挺中武統、大規模詐騙傷害台灣

將取消柬埔寨來台免簽　林佳龍：柬挺中武統、大規模詐騙傷害台灣

外交部：泰汶菲來台免簽延長試辦1年　8月起停止柬埔寨來台免簽

外交部：泰汶菲來台免簽延長試辦1年　8月起停止柬埔寨來台免簽

護照過期拿筆「2023變2028」判刑1年2月

護照過期拿筆「2023變2028」判刑1年2月

申辦護照注意！因應巴威颱風　外交部4辦事處明提前發2類護照

申辦護照注意！因應巴威颱風　外交部4辦事處明提前發2類護照

關鍵字：

護照免簽

讀者迴響

熱門新聞

台灣時尚界痛失巨星！溫慶珠辭世享壽69歲

大S爆「生前已轉千萬資產」到韓國

蘿拉涉私吞蔡阿嘎3千萬現況曝！轉行新職場公司有配車

紅霞將生成　最新路徑預估2天擦台灣

男人GG大小看「鼻子、無名指」　醫：不再開盲盒

紅霞颱風可能生成　周五變天雨擴大

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！

老愛佔人便宜的三大星座！

最新預測路徑！　紅霞颱風生成機率大增

《哥吉拉大戰金剛》小女孩車禍逝世！

「最美星二代」夜奔飯店見高帥男！

吳宗憲捷運站內吃冰全被拍！　本人誠摯道歉「還原經過」：以後會注意

溫慶珠「人生轉折點」在印度！　69歲逝世殞落

LINE「15款免費貼圖」限時下載！

30歲富豪砸9.4億　無貸款買「陶朱隱園」5樓戶

更多

最夯影音

更多
南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」

南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」
川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面