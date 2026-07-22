2026最強護照！新加坡192國免簽稱霸　台灣排名第34

▲台灣護照以134個免簽目的地排名第34。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）最新發布的20週年報告顯示，2026年7月全球「最強」護照由新加坡奪下，持照人可免簽入境全球192個目的地；而20年前曾稱霸全球的美國護照地位則大洗牌，如今一路跌至第10名。台灣則以134個免簽目的地排名第34。

美國20年地位大跌

根據CNN報導，回到2006年，美國護照堪稱暢遊世界的頂級通行證，當時的全球通行便利度，世界上僅有丹麥與芬蘭能與之匹敵。然而20年過去，美國護照已不再是地表最強。

儘管美國目前與冰島並列第10名，享有全球180個免簽目的地，相較於2006年的130個已有顯著增加，但由於「亨利指數」將同分國家並列，現實中其實有36個國家的排名都已超車美國。

新加坡稱霸、阿聯成最大贏家

最新數據指出，2026年7月全球最強護照為新加坡，能輕鬆免簽入境192個目的地，比2006年多了整整70個。

不過，阿拉伯聯合大公國才是榜單上最大的贏家，今年一路衝上排行榜第2名，與日本、韓國並列，享有188個目的地免簽。對比20年前，阿聯爆增了驚人的153個新目的地。

第3名由瑞典（187分）拿下；第4名則由比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威與西班牙（皆186分）共同包辦。

至於台灣的護照實力，台灣在本次排名中名列第34名，可免簽證通行134個國家和地區。中國則位居第60名，僅能免簽進入83個目的地。

▲新加坡護照能輕鬆免簽入境192個目的地。（圖／達志影像／美聯社）

護照效力反映地緣政治資本

「亨利護照指數」創辦人凱林（Christian H. Kaelin）指出，20年來的數據表明，護照效力就是一個國家地緣政治資本最真實的寫照，「最強大的護照，都屬於那些其他國家想要拉攏成為貿易、投資、安全或合作夥伴的國家。歸根究柢，『人員流動性』衡量的是其他國家有多看重跟你們的關係。」

貧富國家流動性落差急遽擴大

報告也點出，過去20年裡，全球行動最自由跟最不自由的公民之間落差急遽擴大。

榜首新加坡與墊底的阿富汗之間，整整差了118個目的地；阿富汗目前免簽數量雖然從20年前的12個翻倍至22個，但依然排行車尾燈。此外，玻利維亞（第77名）是全世界唯一一個過去20年裡免簽數量出現「淨減少」的護照，少了6個目的地。

和平程度與護照實力呈正相關

「亨利與合夥人」在對照今年同樣發布第20版的「全球和平指數」（Global Peace Index）後發現，國家的和平程度與護照效力有強烈正相關。新加坡在全球和平指數排第8；日本、瑞士等多國在這兩項指標中都是全球前段班。

不過也有統計上的例外，像是美國（護照第10名、和平第134名）與以色列（護照第18名、和平第149名）。

報告指出，這些國家的排名反映出它們數十年來累積的外交資本、地緣政治影響力與國際信心；在中東動盪之際，這也說明決定護照效力的因素絕對不只有「和平」而已。

【2026年全球最強護照前10名】

1.新加坡（192個目的地）

2.日本、韓國、阿拉伯聯合大公國（188個目的地）

3.瑞典（187個目的地）

4.比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙（186個目的地）

5.奧地利、希臘、馬爾他、葡萄牙、瑞士（185個目的地）

6.匈牙利、波蘭、英國（184個目的地）

7.澳洲、加拿大、捷克、拉脫維亞、馬來西亞、紐西蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞（183個目的地）

8.克羅埃西亞、愛沙尼亞（182個目的地）

9.列支敦斯登、立陶宛（181個目的地）

10.冰島、美國（180個目的地）