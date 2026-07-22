伊朗警告若美攻擊核設施　將強力報復美國及區域盟友

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗武裝部隊最高聯合作戰指揮機構「哈塔姆安比亞中央司令部」（Khatam al-Anbiya Central Headquarters）21日警告，若美國攻擊伊朗核設施或其他敏感目標，德黑蘭將視為戰事進一步升級，並揚言美國及其盟友的利益都將成為伊朗武裝部隊的打擊目標。

伊朗國營媒體伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）刊登聲明指出，美國總統川普日前揚言將「很快」攻擊伊朗的「鎬山」（Pickaxe Mountain）地下核設施，伊朗對此提出強烈警告。

「鎬山」地下設施位於伊朗中部納坦茲（Natanz）以南約1.6公里處，伊朗於2020年向國際原子能總署（IAEA）通報，該設施未來將作為核燃料離心機的組裝基地，因建於地下深處並具高度防護能力，外界普遍視為伊朗重要核設施之一。

哈塔姆安比亞中央司令部在聲明中表示，「犯罪的美國已威脅攻擊伊朗核設施及其他敏感地點。」

聲明指出，若美軍「進一步採取這種行動」，伊朗將把此舉視為區域戰爭的擴大。

伊朗並警告，一旦美方發動攻擊，「美國所有利益，以及其盟友和支持者的利益，都將成為伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊強力攻擊的目標。」

哈塔姆安比亞中央司令部是伊朗武裝部隊最高聯合作戰指揮機構，負責統籌協調陸、海、空軍及其他軍事力量的作戰行動。此次強硬表態，顯示美伊因核設施問題的對立持續升高，區域緊張局勢仍未降溫。