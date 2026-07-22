川普下重手！進口學名藥「關稅狂飆100%」　2028年正式上路

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）21日宣布，計畫從2028年8月起，對進口至美國的學名藥（Generic Drugs）課徵高達100%的關稅，並在2029年8月進一步翻倍暴增至200%。川普強調，此舉是為了強勢推動學名藥生產線回流美國，並將對拒絕配合的企業祭出重罰。

給予2年免稅寬限期 未回美設廠將面臨重罰

根據《路透社》報導，川普21日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，自2026年8月1日起的兩年內，進口到美國的學名藥將繼續享有0%的零關稅優惠。不過這段寬限期過後，「學名藥關稅將在一年內提高至100%，之後再提高至200%。」

川普在貼文中表示，「這麼做是為了將學名藥的生產線全面移回美國，對於那些決定不在規定期限內於美國興建廠房及添購設備的企業，我們將會祭出懲罰。」

全美逾9成藥物為學名藥 專利藥政策維持不變

所謂的「學名藥」，是指在原廠藥專利過期後，其他合格藥廠依據相同成份、劑型與劑量所製造出來的替代藥品。根據美國食品藥物管理局（FDA）的數據顯示，目前在美國市場銷售的藥品中，有高達90%以上都是學名藥，影響範圍極廣。

針對外界疑慮，川普也補充說明，美國政府針對專利藥、原廠藥或創新藥物的關稅計畫與政策將維持不變。

施壓藥廠降價 力推「最惠國」藥價政策

事實上，川普一直以來都透過其「最惠國」藥價政策向各大藥廠施壓，要求他們將藥價調降至與其他高收入國家民眾支付的標準相當。

為了逼迫藥廠妥協，川普曾於今年4月簽署一項行政命令，對進口到美國的原廠藥徵收100%關稅，除非製造商同意政府開出的藥價協議，或者承諾將產品移回美國國內製造。而在去年，全球幾家最大型的藥廠已與美國政府簽署協議，讓價值數十億美元的藥品得以免除關稅。