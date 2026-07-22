烏軍爆內鬨！防長遭拔惹大規模抗議　澤倫斯基重手開除總司令

▲烏克蘭國防部長費多羅夫遭免職，引發國內連日的大規模街頭抗議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭頗孚眾望的國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）上週遭到免職，引發國內連日的大規模街頭抗議。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已經開除武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi），試圖平息眾怒。

防長遭免職引爆民怨 軍方內部分歧浮上檯面

根據CNN報導，費多羅夫下台不僅點燃民眾怒火，更讓烏克蘭軍方針對抗俄戰爭策略，出現前所未有的公開分歧。現年35歲的費多羅夫在任內半年間，以推動科技創新與新式招募手法打響名號，但也因此與軍方其他高層產生摩擦。

他極度看重全新軍事科技的戰略地位，尤其是無人機。這項利器不僅成功阻擋俄軍攻勢，更重創了俄羅斯境內深處的煉油廠。隨著他在戰場上屢建戰功，他與瑟爾斯基之間的意見分歧也導致自己遭到拔官，進而引發輿論對總司令的強烈反彈。

▲烏克蘭前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）。（圖／路透）



澤倫斯基拋政府要職 總司令罕見投書致歉

眼看抗議持續延燒，外界對於瑟爾斯基去留的猜測不斷增加。

澤倫斯基在20日緊急召集幾位高階將領開會，其幕僚長隨後也語帶玄機地暗示「已經聽見社會大眾的聲音了」。到了21日，澤倫斯基向費多羅夫拋出橄欖枝，提供一個政府要職，讓他能統籌國家技術部門並確保後續發展，不過目前尚不確定費多羅夫是否接受這項安排。

另一方面，平時鮮少公開發言的瑟爾斯基，20日罕見投書當地軍事媒體。他在文中針對可能冒犯到費多羅夫一事致歉，但也強調將無人機部隊獨立成單一軍種是他的主意，駁斥外界指控他不支持全面使用無人機的說法。

他直言，「我不可能在短短兩個月內，就要一支百萬大軍全面改用無人機，然後跟大家說『這就是我們以後打仗的方式。』」他強調，這種規模的實驗是莽撞的豪賭，代價將是烏克蘭的土地與人民。

「2014年爆紅戰將」接任總司令

瑟爾斯基遭到解職後，其遺缺將由現年43歲的烏克蘭聯合部隊司令德拉帕季（Mykhailo Drapatyi）接任。德拉帕季在烏克蘭擁有極高知名度，在2014年一部爆紅的影片中，他親自駕駛裝甲步兵戰車，直接衝破分離主義分子在馬立波（Mariupol）設下的路障，令人印象深刻。

針對這項新人事案，費多羅夫隨後在Telegram上發文祝賀德拉帕季，大讚「對追求自由與正義的自由人民來說，這是一股新氣象，也是全新的希望。」此外，他也親自致電瑟爾斯基，感謝他為保衛烏克蘭所付出的心力。