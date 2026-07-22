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前夫情勒　人妻慘淪「百人玩物」被拍私密片

英國人妻露絲控訴遭前夫威逼加入換妻網，被迫與上百人發生性關係。（示意圖，photoAC）

▲英國人妻露絲控訴遭前夫威逼加入換妻網，被迫與上百人發生性關係。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

英國一名婦人露絲（Ruth O'Grady）勇敢站出來，指控前夫趁她心理崩潰之際情勒她加入換妻俱樂部，讓她在18個月內被迫與超過100名陌生人發生關係，還在車上與野外留下不堪的影像。

利用弱點推入火坑

BBC報導指出，英國最大換妻網站FabSwingers爆出驚人醜聞，女子露絲公開指控前夫利用她精神狀況不穩的弱點，透過情緒勒索將她推入火坑。讓她被迫在18個月內與100多名陌生男子發生關係。

被迫發生關係還被拍私密片

這場控制從前夫成為她的法定照護者開始，前夫一步步摧毀她的防線，透過心理控制與罪惡感逼迫她就範，最後讓她加入換妻網站「FabSwingers」。原本露絲以為只是偶一為之的嘗試，最後卻失控演變成極具侮辱性的性剝削，她不僅被迫在家中、車庫甚至路邊停車場與陌生男子上床，拍攝私密影片，甚至在懷孕墮胎的虚弱恢復期，前夫依舊無情地安排會員前來滿足私欲，最後還讓她染上性病且身心受創。

為滿足私欲摧殘前妻

露絲回想那段期間，最誇張時一天可能需與4人發生關係。她痛苦控訴：「前夫完全漠視我的身體與折磨，只把這一切當作滿足控制欲與尋求刺激的娛樂」。縱使露絲多次流露深層的恐懼與創傷希望停止換妻，前夫也只是短暫停歇後便故態復萌。為了保命及避開更激烈的衝突，露絲只能強顏歡笑地偽裝出熱絡配合的姿態，好讓這些噩夢般的遭遇早日落幕。

勇敢挺身喚醒女性

露絲最終在2023年靠著外界協助成功逃離魔掌，並勇敢效法法國巨案受害者「吉賽兒（Gisèle Pelicot）」公開這段經歷對抗創傷後壓力症。她希望藉由自身的遭遇喚醒更多深陷痛苦的女性，讓大家意識到虐待的存在，並阻止下一個悲劇上演。

換妻網涉案數百起

面對各界質疑，FabSwingers雖然聲稱零容忍，但BBC的調查卻狠狠打臉，全英45個警局自2023年起接獲高達329起與該網站相關的犯罪通報，涵蓋強暴、勒索與嚴重性侵。連站內會員都坦言自己曾目睹女方充滿恐懼卻被迫配合的場景，直言這根本就是性侵行為，凸顯出平台的嚴重漏洞。


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