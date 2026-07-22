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淡化大規模介選威脅　川普：中國可能和過去已經不同

▲2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

▲2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普21日淡化中國干涉美國大選的指控，表示華府將就此與北京溝通，並稱相關事件發生在「很久以前」，並認為中國如今可能已與2020年大選時有所不同。他還表示，美國也曾對中國採取行動，強調雙方並非只有單方面施壓。

川普上周發表全國談話時，指控中國長期影響美國選舉，發動「史上最大規模的選舉資料入侵」。他也聲稱，中國在2020年大選期間不希望他勝選，原因是北京清楚川普上台將對中國不利。

中國外交部發言人林劍日前回應，中國沒有興趣，也從未干涉美國大選，並批評相關指控是「無端抹黑中國」。有報導指出，中方措辭雖然強硬，但並未要求美方撤回言論，也未提出任何懲罰威脅。

中國國家主席習近平預計於9月訪問美國。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近日表示，相關訪問行程仍依原定計畫推進。

川普21日在白宮會晤黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）時，當被問及是否會因中國涉嫌干預美國選舉而祭出進一步措施時，他說，美方將與中國領導人討論相關情報，不過隨即淡化事件的嚴重性，「我們會跟他們談談這件事。那是很久以前發生的事了。我認為，中國現在或許和當時有些不同。」

川普也表示，美中雙方都曾對彼此採取行動。他說：「他們會做一些事，而我們也會對他們做一些事。老實說，我們也對他們做了些事。這不是單向的。但我們會與他們對話。」

川普說，「老實說，我們也對他們做了些事。這不是單向的。但我們會與他們對話。」

不過，共和黨內對中國的強硬聲浪持續升高。被視為川普政治盟友的佛州共和黨籍聯邦眾議員露娜（Anna Paulina Luna）20日致函魯比歐，呼籲國務院撤銷所有旅美中國籍人士的F-1及J-1簽證，並暫停核發新的學生簽證。

露娜主張，美方應撤銷超過26.5萬名中國學生目前持有的簽證，以回應中國遭指控干預美國選舉等行為。

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