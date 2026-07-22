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2個月暴增2600億！　五角大廈：美伊戰爭軍費飆破1.2兆元

▲▼7月18日，伊朗南部荷莫茲甘省一座橋梁在戰爭中遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗南部荷莫茲甘省一座橋梁在戰爭中遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美軍自7月稍早恢復對伊朗的軍事行動後，戰爭開銷再度急遽飆升。國防部長赫格塞斯21日於國會聽證會證實，美方對伊朗開戰至今已耗資高達375億美元（約新台幣1兆2131億元），比起今年5月中旬公布的數字大幅增加近80億美元。專家更直言，若算上每日的各項營運成本，實際開銷恐怕遠高於這個數字。

日砸近290億元　花費恐再往上飆

根據CNN報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）與赫格塞斯（Pete Hegseth）一同出席參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）聽證會。

民主黨籍參議員德賓（Dick Durbin）當場質疑，隨著美伊之間的停火協議實際上宣告破裂，後續軍費是否會繼續無底限暴增。

赫格塞斯對此回應，目前公布的375億美元預算，已納入截至本財政年度結束前的各項預估開支，包含美軍官兵的膳食費用等。

然而，五角大廈主計長赫斯特三世（Jules “Jay” Hurst III）5月中旬才透露戰爭成本約290億美元，短短兩個月內軍費就大漲近八成，多出近80億美元（約新台幣2590億元）。

分析師更指出，根據已公開的軍事行動與成本預估，這場衝突每天要花掉美國納稅人超過8.9億美元（約新台幣287億元），開銷涵蓋海空軍行動、地面部隊部署、武器系統與飛彈攔截，其中以衝突爆發初期最為驚人。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）強調，這還不包含原本就已編列在國防部2026財政年度超過1兆美元預算中的日常營運成本。

川普將赴基地接回陣亡官兵　軍方：天天評估「多佛測試」

除了驚人的天價開銷，這場戰爭帶來的人員傷亡也讓國會極為關注。參謀首長聯席會議主席凱恩將軍表示，在向總統川普（Donald Trump）報告如何推進伊朗戰爭時，始終會提供合適的選項並將人命代價列入考量。

「我們每天都會非常審慎地考慮是否使用武力，」凱恩強調，自己最重要的職責就是讓總統與軍方高層了解風險，並認真思考「多佛測試」（Dover test），「也就是說：我們是否願意前往多佛，接回那些為國陣亡的官兵？」

據了解，多佛空軍基地（Dover Air Force Base）位於德拉瓦州，是美軍專門接回海外陣亡服役人員的據點。川普預計於22日親自前往多佛空軍基地，參加近日在伊朗戰爭中不幸陣亡的美軍官兵尊嚴移交儀式。

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