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控中國竊取AI模型　貝森特：美調查若屬實將展開制裁

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）21日表示，川普政府將調查中國人工智慧（AI）模型是否透過「蒸餾」（distillation）技術，利用美國AI模型進行訓練，並強調美方不會容忍智慧財產權遭竊，若確認有違規情事，將考慮祭出制裁。

美國財經媒體CNBC報導，中國開放權重（open-weight）AI模型近來快速發展，持續追趕OpenAI、Anthropic等美國業者，引發科技界及美國政府對AI領先優勢可能遭到侵蝕的憂慮。

中國新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）本月稍早推出Kimi K3模型，在部分產業基準測試中的表現已超越部分美國競爭對手。所謂開放權重模型，是指公開訓練完成後的模型參數供外界下載，但訓練資料與原始程式碼仍未公開。

貝森特接受福斯財經新聞網（Fox Business）《與瑪莉亞早晨有約》（Mornings with Maria）節目訪問時表示，「如果我們發現，特別是海外模型竊取我們優秀企業的成果，我們有能力針對這種竊盜行為制裁他們。」

貝森特指出，這類行為被稱為「蒸餾」，即利用功能較強大的AI模型輸出結果，訓練規模較小的新模型。Anthropic上月曾致函美國聯邦參議院銀行、住宅和城市事務委員會，指控中國科技公司阿里巴巴發動迄今「已知規模最大的蒸餾攻擊」。

路透社報導，美中計畫於9月舉行AI會談，貝森特將代表美方出席。

貝森特表示，「我們在許多中國模型上發現美國大型語言模型的浮水印，這是無法接受的。我們將在未來幾天或幾週內對此展開調查。」

不過，美國AI業者近年也面臨侵權爭議。Anthropic去年9月同意支付15億美元（約新台幣477億元），與一群作者就集體訴訟達成和解，案件涉及自盜版資料庫下載書籍訓練模型。「紐約時報」則於2023年控告OpenAI及微軟（Microsoft），指控兩家公司未經授權使用其內容訓練AI模型，侵犯著作權。

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