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160年英版「比薩斜塔」撐不住！　最快3年內拆除

英國一座因傾斜尖塔聞名、被譽為「英國版比薩斜塔」的歷史教堂，近日因結構安全問題獲准拆除最具代表性的尖塔。（圖／翻攝自Google Map）

▲英國一座因傾斜尖塔聞名、被譽為「英國版比薩斜塔」的歷史教堂，近日因結構安全問題獲准拆除最具代表性的尖塔。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

英國一座因傾斜尖塔聞名、被譽為「英國版比薩斜塔」的歷史教堂，近日因結構安全問題獲准拆除最具代表性的尖塔，引發當地民眾與文化保存團體關注。雖然教會強調此舉是為避免建築進一步受損，並希望未來籌措經費重建，但外界仍擔心，這座擁有160多年歷史的地標恐將暫時失去最具辨識度的特色。

英國《太陽報》（The Sun）報導，這座教堂位於英格蘭劍橋郡弗萊迪橋（Friday Bridge），名為聖馬可教堂（Church of St Mark），屬於英國二級登錄歷史建築（Grade II-listed）。由於教堂尖塔長年向一側傾斜，當地居民暱稱它為「沼澤地的比薩斜塔」（Pisa of the Fens），也讓它成為當地最具代表性的景點之一。

據了解，聖馬可教堂建於19世紀，至今已有超過160年歷史。由於當年尖塔採用較薄的磚塊興建，歷經歲月後逐漸產生明顯傾斜，不僅影響建築結構，也造成排水不良及屋頂漏水等問題。去年，這座教堂更因保存狀況惡化，被英格蘭歷史建築局（Historic England）列入「瀕危文化資產名錄」（Heritage atRisk Register）。

為確保建築及民眾安全，教堂牧師海恩斯（Rev Richard Hines）代表教會向地方政府提出拆除尖塔申請。由於教堂屬於受法律保護的歷史建築，任何修繕或拆除工程都必須經過審核並取得許可。申請文件指出，雖然拆除尖塔將使教堂在周邊開闊鄉村景觀中的地標性降低，但現階段已無法忽視尖塔的結構安全問題，因此不得不採取相關措施。

地方議會最終同意拆除計畫。保育官員坦言，失去尖塔勢必削弱教堂作為當地重要地標的歷史意義，對此深感遺憾，但考量尖塔目前已存在嚴重結構缺陷，拆除仍是不得不做的決定。

根據規劃，工程將拆除尖塔上半部，保留下方結構，並改建為覆蓋鉛板的新屋頂，希望藉此解決多年來困擾教堂的漏水問題，同時降低建築受損風險。教會表示，未來若能募集足夠資金，仍希望依照原貌重建尖塔，不過目前尚未公布所需經費及施工時程。

依照核准條件，拆除工程須於3年內動工。英國維多利亞協會（The Victorian Society）則呼籲，相關單位應盡快提出重建計畫，並在拆除前完整記錄尖塔的結構與細節，作為未來復原的重要依據。

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