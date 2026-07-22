川普祭新關稅衝擊60國　台灣稅率有望低於日、韓

▲川普政府將祭新關稅。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

川普政府在美國聯邦最高法院裁定無權依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施全球性關稅後，改依《貿易法》第122條對各國課徵10％進口關稅，並同步依《貿易法》第301條針對強迫勞動問題展開調查，包含台灣在內。其中，台灣建議適用稅率為10％，日本、南韓則可能為12.5％。

葛里爾接受CNBC訪問時表示，美國依據《貿易法》第301條調查涉及強迫勞動的貿易行為。美國法律禁止進口涉及強迫勞動製造的商品，但許多國家並無相關法令，即使有，也未確實執行，「我們預期很快會採取若干行動，但現在無法說明時間進度」，他並強調，「我有責任在此之前向國會及其他關係方簡報，預期很快會有行動。」

葛里爾指出，此次調查涵蓋60個經濟體，占美國貿易總額約99％，反映強迫勞動已是全球性問題。他表示，歐盟雖已制定相關法規，但未來一年半內未必會正式執行，因此難以宣稱已有效落實。

美國聯邦最高法院今年2月裁定，總統無權依IEEPA全面課徵全球關稅後，川普政府改引用《貿易法》第122條，以處理「基礎國際支付問題」為由，自2月24日起對各國課徵10％關稅，但措施效期僅150天，將於本月24日到期。

另一方面，美國貿易代表署也依《貿易法》第301條建議，針對60個經濟體涉及強迫勞動產品祭出額外關稅，各國可提出說明，相關公眾諮詢已於本月中完成。

此外，川普政府近期也援引《關稅法》第338條及《貿易法》第301條，分別對加拿大及巴西部分進口商品加徵50％及25％關稅，顯示美國對外貿易措施持續升高，貿易戰陰影再度籠罩全球市場。