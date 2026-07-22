　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

川普祭新關稅衝擊60國　台灣稅率有望低於日、韓

▲川普政府將祭新關稅。（圖／路透社）

▲川普政府將祭新關稅。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

川普政府在美國聯邦最高法院裁定無權依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施全球性關稅後，改依《貿易法》第122條對各國課徵10％進口關稅，並同步依《貿易法》第301條針對強迫勞動問題展開調查，包含台灣在內。其中，台灣建議適用稅率為10％，日本、南韓則可能為12.5％。

葛里爾接受CNBC訪問時表示，美國依據《貿易法》第301條調查涉及強迫勞動的貿易行為。美國法律禁止進口涉及強迫勞動製造的商品，但許多國家並無相關法令，即使有，也未確實執行，「我們預期很快會採取若干行動，但現在無法說明時間進度」，他並強調，「我有責任在此之前向國會及其他關係方簡報，預期很快會有行動。」

葛里爾指出，此次調查涵蓋60個經濟體，占美國貿易總額約99％，反映強迫勞動已是全球性問題。他表示，歐盟雖已制定相關法規，但未來一年半內未必會正式執行，因此難以宣稱已有效落實。

美國聯邦最高法院今年2月裁定，總統無權依IEEPA全面課徵全球關稅後，川普政府改引用《貿易法》第122條，以處理「基礎國際支付問題」為由，自2月24日起對各國課徵10％關稅，但措施效期僅150天，將於本月24日到期。

另一方面，美國貿易代表署也依《貿易法》第301條建議，針對60個經濟體涉及強迫勞動產品祭出額外關稅，各國可提出說明，相關公眾諮詢已於本月中完成。

此外，川普政府近期也援引《關稅法》第338條及《貿易法》第301條，分別對加拿大及巴西部分進口商品加徵50％及25％關稅，顯示美國對外貿易措施持續升高，貿易戰陰影再度籠罩全球市場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／3摻老鼠藥想留住澳洲小男友！　寡婦判決出爐
快訊／新北大巨蛋拍板蓋在樹林　規劃5萬席
奪命瞬間曝！　少年酒駕載17歲女友雙亡
具俊曄做家務討好S媽！　爆因大S財產遭防範
快訊／台股開盤大漲近千點！
快訊／收復失土！日股一飛衝天　韓股漲到暫停程式交易
謝淑薇兄驚爆「瞞婚偷吃」還家暴　前女友集體開撕
大S「孝親豪宅」來不及過戶S媽！　汪小菲爆索討50萬月租

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍「連11夜狂轟伊朗」報復！　第4名陣亡大兵身分曝光

俄核武轟炸機「飛越日本海」逾11小時！　官方公開畫面

2026最強護照！新加坡192國免簽稱霸　台灣排名第34

台積電股價回檔　外媒曝「買進好機會」：上看3000元

伊朗警告若美攻擊核設施　將強力報復美國及區域盟友

川普下重手！進口學名藥「關稅狂飆100%」　2028年正式上路

烏軍爆內鬨！防長遭拔惹大規模抗議　澤倫斯基重手開除總司令

淡化大規模介選威脅　川普：中國可能和過去已經不同

前夫情勒　人妻慘淪「百人玩物」被拍私密片

2個月暴增2600億！　五角大廈：美伊戰爭軍費飆破1.2兆元

南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

跟風投資風險高！反指標女神揭「3間房生存法則」：寧在熟悉圈求安穩，也不砸錢陌生區虐自己！｜地產詹哥老實說完整版 EP319

熱帶低壓估周五生成　不排除增強為颱風「紅霞」

大逆轉！秀車禍畫面喊「威脅無效」反挨罵　小甜甜賠12萬換撤告(更)

伊朗總統：與美處於「全面戰爭」狀態！　美軍連轟5小時畫面曝

謝賢曾說再豐富的物質都比不上孫子

美軍「連11夜狂轟伊朗」報復！　第4名陣亡大兵身分曝光

俄核武轟炸機「飛越日本海」逾11小時！　官方公開畫面

2026最強護照！新加坡192國免簽稱霸　台灣排名第34

台積電股價回檔　外媒曝「買進好機會」：上看3000元

伊朗警告若美攻擊核設施　將強力報復美國及區域盟友

川普下重手！進口學名藥「關稅狂飆100%」　2028年正式上路

烏軍爆內鬨！防長遭拔惹大規模抗議　澤倫斯基重手開除總司令

淡化大規模介選威脅　川普：中國可能和過去已經不同

前夫情勒　人妻慘淪「百人玩物」被拍私密片

2個月暴增2600億！　五角大廈：美伊戰爭軍費飆破1.2兆元

泰國扈從中國矮化台灣會影響免簽？　林佳龍：秉持對等互惠原則處理

美感崩壞！高雄九如橋改建變「紅色鳥居」被罵爆　市府認錯急改色

詹皇究竟去哪裡？　經紀人富保羅喊話：別催他決定

美軍「連11夜狂轟伊朗」報復！　第4名陣亡大兵身分曝光

快訊／3摻老鼠藥想留住澳洲小男友！寡婦涉殺人未遂喊冤　判決出爐

米其林星榜10家新進餐廳一次看　MUME重回榮耀、予島開業僅半年

台74驚魂！回收車空降超巨垃圾袋　險被「蓋布袋」駕駛嚇壞

「碎屍殺人魔張介宗」遭判3死刑　被害人家屬各獲補償180萬

賣壓持續攀升！　全台待售新成屋飆11.2萬宅創高

一直貪！前核二廠長多次索賄「220萬藏天花板」　監察院彈劾

【插進底盤】聯結車迴轉「橫掃4車道」 奧迪剎不住車頭夾爛！

國際熱門新聞

喝醉「抱野生大蟒蛇回家」！男隔天見救援隊傻眼

川普傳本周祭新關稅　台灣列調查名單

川普祭新關稅衝擊60國　台灣稅率有望低於日、韓

前夫情勒　人妻慘淪「百人玩物」被拍私密片

高市睡眠不足惹議！自曝每天最多睡3小時

川普：進口學名藥關稅100%　2028年上路

美伊衝突擴大　川普嗆「我們根本還沒結束」警告下波鎖定核設施

濟州島外海「極凶雙髻鯊」潛伏　攻擊性極強

前彭博記者：台灣重現亞洲四小龍榮景　靠經濟脫中親美

法參議院通過法案　禁15歲以下兒童使用社群媒體

160年英版「比薩斜塔」撐不住！　最快3年內拆除

控中國竊取AI模型　貝森特：美調查若屬實將展開制裁

防長遭拔惹民怨　澤倫斯基重手開除總司令

日本抗議共艦闖EEZ實彈射擊　陸回嗆：非島嶼

更多熱門

相關新聞

控中國竊取AI模型　貝森特：美調查若屬實將展開制裁

控中國竊取AI模型　貝森特：美調查若屬實將展開制裁

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）21日表示，川普政府將調查中國人工智慧（AI）模型是否透過「蒸餾」（distillation）技術，利用美國AI模型進行訓練，並強調美方不會容忍智慧財產權遭竊，若確認有違規情事，將考慮祭出制裁。

前彭博記者：台灣重現亞洲四小龍榮景　靠經濟脫中親美

前彭博記者：台灣重現亞洲四小龍榮景　靠經濟脫中親美

美伊衝突擴大　川普嗆「我們根本還沒結束」警告下波鎖定核設施

美伊衝突擴大　川普嗆「我們根本還沒結束」警告下波鎖定核設施

川普傳本周祭新關稅　台灣列調查名單

川普傳本周祭新關稅　台灣列調查名單

川普祭50%關稅重拳！　加拿大總理回應

川普祭50%關稅重拳！　加拿大總理回應

關鍵字：

301美國關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台灣時尚界痛失巨星！溫慶珠辭世享壽69歲

紅霞將生成　最新路徑預估2天擦台灣

蘿拉涉私吞蔡阿嘎3千萬現況曝！轉行新職場公司有配車

大S爆「生前已轉千萬資產」到韓國

男人GG大小看「鼻子、無名指」　醫：不再開盲盒

紅霞颱風可能生成　周五變天雨擴大

老愛佔人便宜的三大星座！

最新預測路徑！　紅霞颱風生成機率大增

吳宗憲捷運站內吃冰全被拍！　本人誠摯道歉「還原經過」：以後會注意

《哥吉拉大戰金剛》小女孩車禍逝世！

溫慶珠「人生轉折點」在印度！　69歲逝世殞落

好友淚悼「有一種浪漫叫溫慶珠」：她把自己活成作品

LINE「15款免費貼圖」限時下載！

「紅霞」颱風估周六生成　2地防較大雨勢

「最美星二代」夜奔飯店見高帥男！

更多

最夯影音

更多
南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」

南海仁愛暗沙中菲爆衝突！　雙方互撞「船槳、長棍大亂鬥」
謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

川普發火了！警告伊朗：美軍再被殺將「加倍報復」

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

西班牙「無敵艦隊」榮耀歸國 百萬球迷塞爆馬德里！

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

爸爸遭誤罵「白目老猴」　Rona吐心聲：他現在都不敢來球場

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面