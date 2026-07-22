前彭博記者：台灣重現亞洲四小龍榮景　靠經濟脫中親美

▲美台經濟關係更緊密。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

前彭博（Bloomberg News）記者何貴森（Chris Horton）撰文指出，台灣今年第1季經濟成長率逼近15％，再現昔日「亞洲四小龍」榮景。在美國對台灣科技產品需求大增帶動下，台灣對美出口已超越對中國出口，顯示近10年來逐步降低對中國經濟依賴、轉向美國市場的策略正在產生明顯效果。

台灣經濟轉型 成功脫中親美

何貴森是資深美籍駐台記者，2025年出版以台灣為主題的《幽影之國》（Ghost Nation: The Story of Taiwan and Its Struggle for Survival）。他在為美國網路媒體The Wire China撰寫的最新報導中指出，台灣最近2位總統推動的經濟轉向，正使台灣逐漸與中國脫鉤，並朝美國靠攏。

隨著全球進入人工智慧（AI）時代，台美經濟關係也出現顯著變化。美國官方資料顯示，今年前5個月，台灣對美國的貨物與服務出口總額達1161億美元，超越中國對美出口的1055億美元。上一次出現這種情況要追溯至1992年，當時中國經濟規模僅約台灣的2倍，如今則已達21倍。

美國成為台灣最大貿易夥伴

美國目前也已取代中國，成為台灣最大貿易夥伴。2016年台美雙邊貿易總額僅850億美元，不到當年台灣與中國貿易額1800億美元的一半，如今雙方經貿地位已明顯逆轉。

一名要求匿名的美國高階外交官表示，台美關係愈來愈受到經濟與科技合作推動，使原本友好的雙邊關係更加緊密，「美國和台灣的貿易與投資關係已徹底轉變，無論是實質上或結構上。台灣10年前還只是我們第10大貿易夥伴，如今已是第4大；而美國現在也是台灣最大海外投資目的地，美國企業則是台灣最大的外國投資者。」

該外交官進一步指出，台灣目前是美國「在AI產業最重要的國際夥伴，幾乎每件硬體都是由台灣公司製造」。在無人機產業方面，台灣也正扮演類似角色，憑藉大規模產能取代中國零件。

美台雙方目前也正把合作範圍拓展至量子運算、機器人與關鍵礦物等新興產業，其中關鍵礦物合作主要聚焦回收再利用。

AI出口激勵台灣經濟高速成長

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google、甲骨文（Oracle）及Meta等美國科技巨擘，今年投入AI基礎建設的金額合計可能達7500億至1兆美元，而AI相關出口正是台灣近期經濟高速成長的重要動力。

韓儒伯指出，台灣經濟成長率能從10年前不到2％升至目前的雙位數，關鍵差異在於台積電崛起，成為全球不可或缺的科技公司，「在美國與中國的大國科技競爭中，台灣處於這場對抗的樞紐。在AI應用加速之下，台灣的半導體產業居於核心位置。」

台積電目前是全球市值第6大企業，也是全球市值前10大企業中多數科技公司的重要合作夥伴。台積電同時是美國最大外國投資業者，在亞利桑那州的設廠投資規劃總額已達2650億美元。

何貴森認為，各項指標都顯示，在可預見的未來，美國與台灣在經濟、政治及安全層面的關係都將持續深化。

台美雙邊經貿關係也因今年2月簽署的「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，ART）進一步增強。依協定內容，台灣對美出口適用15％關稅，待遇與日本、韓國相同。

韓儒伯另外看好美台避免雙重課稅協定帶來的效益，相關法案目前正等待美國國會通過。