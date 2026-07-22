法參議院通過法案　禁15歲以下兒童使用社群媒體

▲法國可望成為繼澳洲之後，第二個實施禁令的國家。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）



記者張靖榕／綜合報導

法國參議院20日通過法案，禁止15歲以下兒童使用社群媒體，以回應全球日益升高的未成年人網路安全與心理健康疑慮。若國民議會（下議院）如外界預期也表決通過，法國將成為繼澳洲之後，全球第2個實施類似禁令的國家，也是歐洲第一個設立「數位成年年齡」的國家。

路透社報導，澳洲去年12月率先立法，禁止16歲以下青少年使用Facebook、Snapchat、TikTok及YouTube等社群平台。法國則將門檻訂在15歲，希望趕在新學年開始前正式上路。

負責人工智慧（AI）事務的次長勒埃南夫（Anne Le Hénanff）表示，法國將成為歐洲第一個引進「數位成年年齡」的國家。

根據法案，自9月1日起，15歲以下兒童不得開設社群媒體帳號，平台則有4個月時間關閉既有帳號，並導入經法國隱私監管機關核准的年齡驗證機制。

社群媒體業者普遍反對全面禁令，主張現行年齡限制已具保護作用，但仍表示將遵守法國政府最終頒布的法規。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）目前也正研擬全歐盟的社群媒體規範，以加強保護未成年人，並將審查法國新法是否符合歐盟法規。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年4月曾呼籲年輕人少用手機、多閱讀，並表示，「我們把你們留在這片叢林，結果它卻奪走你們的注意力。」他強調，政府希望透過立法，在15歲以前禁止使用社群媒體。