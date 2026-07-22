喝醉「抱野生大蟒蛇回家」！男隔天見救援隊傻眼：我抓的？

▲拉查塔酒後將野生蟒蛇抱回家，隔天酒醒看見救援人員上門一臉茫然。（圖／翻攝自IG／@tracha_a）

圖文／CTWANT

泰國一名男子拉查塔（Ratchata）日前酒後返家時，在路邊發現一條大型蟒蛇，因平時就有飼養蛇類的興趣，他竟直接把蟒蛇抱回家，打算放進家裡空置的蛇缸飼養。沒想到，拉查塔隔天酒醒後，發現家裡出現救援人員，讓他非常困惑，直到看見朋友拍下的影片，才意識到自己醉酒後抓了這隻蟒蛇。對此，救援隊提醒，野生蟒蛇是受保護的動物，私自捕捉野生蟒蛇是違法行為。

綜合外媒報導，拉查塔表示，事發當天他與朋友外出飲酒，返家途中準備停車時，發現路旁有一條大型蟒蛇正在爬行。由於拉查塔平時就有飼養蛇類當寵物的興趣，因此看到蟒蛇後立刻下車與牠互動，甚至直接把蟒蛇抓在手上。

▲拉查塔抓著蟒蛇尾巴把玩。（圖／翻攝自IG／@tracha_a）

拉查塔回憶，當時他腦中突然想到家裡還有一個空著的蛇缸，便決定把這條蟒蛇帶回家飼養，一路抱著牠返回住處。同行友人見狀相當傻眼，多次勸阻都沒有成功，只好聯絡救援單位，希望隔天能將蟒蛇帶走。

隔天一早，拉查塔酒醒後，突然聽見樓下傳來一陣騷動，下樓查看時，發現家中竟出現救援人員，還正準備將裝著蟒蛇的蛇缸搬走，讓他一臉茫然，不斷詢問到底發生什麼事，甚至一度否認自己曾私自抓蛇回家。

直到朋友拿出前一晚拍攝的影片，他才終於想起醉酒後的荒唐行徑。影片中可見，拉查塔不僅抓著蟒蛇的尾巴把玩，還微笑將整條蛇抱在身上，看起來絲毫沒有畏懼。

事後，救援人員向拉查塔說明，野生蟒蛇屬於受保護動物，不得私自捕捉或飼養，否則恐會違法。朋友也向救援隊表示，拉查塔當時完全處於醉酒狀態，救援人員得知後也忍不住開玩笑表示，如果喝醉還能徒手抓到蟒蛇，那可能他們根本不需要出動救援了。

▲救援人員將蟒蛇帶走。（圖／翻攝自IG／@tracha_a）

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