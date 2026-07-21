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川普本周恐祭新關稅！60國全中槍　USTR建議「對台灣課10%」

▲▼ 川普關稅。（圖／路透）

▲美傳最快本周對60國祭出新關稅。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普新一輪關稅措施傳出最快本周登場。根據英國《金融時報》報導，美國現行全球10%臨時關稅將於24日到期，川普政府正準備依據《1974年貿易法》第301條，以各國處理強迫勞動問題為由，對約60個國家祭出新一輪關稅，稅率介於10%至12.5%。其中，美國貿易代表署（USTR）建議對台灣課徵10%關稅，屬於較低稅率國家之一。

301調查成新依據　台灣建議稅率10%

報導指出，美方今年3月已依《1974年貿易法》第301條啟動調查，6月公布調查報告，認為部分經濟體未有效禁止強迫勞動產品進口，因此建議對60個經濟體加徵關稅。台灣雖已逐步履行禁止強迫勞動產品進口的承諾，但現行法規尚未明文禁止，因此被列入建議課徵10%關稅的14個較低稅率國家之一。

行政院台美經貿工作小組表示，美方肯認台美簽署的對等貿易協定（ART），此次僅屬301調查程序的一環，最終稅率尚未拍板定案，政府有信心爭取在對美逆差國中獲得相對優惠待遇。勞動部也將與經濟部建立跨部會審定機制，依據貿易法限制強迫勞動貨品輸入。

▲▼美國總統川普關稅戰。（圖／路透）

▲台灣因301強迫勞動調查被建議課徵10%稅率，政院表示正爭取優惠待遇。（圖／路透）

白宮內部有雜音　川普仍擬延續關稅政策

《金融時報》指出，白宮內部部分高層顧問曾建議川普，在2026年期中選舉前應避免再度升高貿易戰，以免推升通膨、衝擊經濟並影響選情。不過，川普近期已接連宣布對加拿大酒精及乳製品加徵50%關稅、對巴西商品課徵25%關稅，顯示仍持續推動強硬的貿易政策。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）近日接受媒體訪問時也證實，政府預計「很快就會有一些行動」，但在正式公布前，仍須先向國會及相關利害關係人進行簡報，因此未透露確切時程及適用商品。

台灣也列過剩產能調查　市場關注後續影響

除了強迫勞動調查外，美方也同步針對「製造業產能過剩」啟動另一項301調查，對象涵蓋台灣、歐盟、中國、日本、韓國、印度、墨西哥及多個東南亞國家，未來不排除成為祭出更高關稅的法律依據。

分析人士指出，由於美國最高法院先前已推翻川普以緊急權力推動的「解放日關稅」，因此川普政府正改以301調查等法定程序作為新關稅基礎。若新措施如期上路，不僅全球供應鏈及出口導向經濟體將面臨新的不確定性，也將使全球貿易緊張情勢再度升溫，後續關稅稅率、適用商品及生效時間，仍有待美方正式公布。

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