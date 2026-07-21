高市早苗自爆上任後「每天只睡0到3小時」　日網炸鍋：這不是美談

▲日本首相高市早苗自曝每天僅睡0至3小時，引發在野黨與網友質疑判斷力不足、要求下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

日本首相高市早苗近日在社群平台X發文，透露自就任首相以來，每天睡眠時間幾乎只有「0到3小時」，直到日前適逢日本國定假日，才難得睡滿5小時，還利用空檔處理洗衣、燙衣及縫補衣物等家務。貼文曝光後引發熱議，不僅不少日本網友質疑「這不是美談」，在野黨也擔憂長期睡眠不足恐影響首相判斷力，甚至危及國家決策。

自曝天天熬夜處理公務 5小時睡眠已是「久違」

根據《產經新聞》等日媒報導，高市20日晚間在X表示，進入7月以來，幾乎每個周末都待在首相官邸，從清晨一路忙到深夜，研讀「骨太方針」、「日本成長戰略」及「地域未來戰略」等重要政策文件，並準備國會答詢資料。剛結束的三連休期間，她還處理了累積數千封公務電子郵件，一直忙到20日凌晨。

高市表示，平日回到官邸後，除了簡單打掃、洗澡、用餐及洗衣外，其餘時間幾乎都投入閱讀公文與國會資料，因此自上任以來，「每天睡0到3小時已成常態」。直到國定假日當天，她才終於睡了5小時，下午則趁著難得的私人時間燙好堆積許久的衣物、手帕，並完成一些縫紉工作。

網友批不是值得炫耀 在野憂影響判斷力

高市原本想分享繁忙的首相日常，但貼文卻引發兩極反應。雖有部分網友肯定她勤於公務，但更多人認為「這根本不是值得宣揚的事」、「時間管理能力令人質疑」，也有人質疑首相長期睡眠不足恐怕無法維持最佳工作狀態。

國民民主黨黨魁玉木雄一郎21日表示，高市確實非常勤奮，但「休息也是工作的一部分」，呼籲幕僚團隊給予更多支援，讓首相能將心力放在重要決策上。中道改革聯合眾議員國重徹則警告，長期睡眠不足會使判斷能力下降到如同「酒醉」狀態，恐對國家危機管理造成風險；曾在311東日本大震災期間擔任內閣官房長官的枝野幸男也表示，擔心高市是否能以這樣的身體狀況處理外交等重大決策。

芥川賞作家開轟：快下台回家睡飽

除了政界人士，文化界也加入討論。曾獲芥川賞的作家平野啓一郎在X發文重批，高市並未改善民眾生活，卻在支持率下滑時強調自己睡眠不足，「真是沒救了，請趕快下台，在家安心睡到飽。」該貼文獲得超過1.8萬人按讚，引發不少網友共鳴。

高市睡眠問題其實並非首次受到關注，她去年11月就曾透露每天僅睡2至4小時，如今再度自曝就任首相後睡眠縮減至0至3小時，也讓外界再次聚焦，高強度工作是否已對首相健康與執政品質造成影響。