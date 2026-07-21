老翁幫好友顧女兒　「趁機性侵14歲少女」害懷孕墮胎

▲ 女子自青少年時期便遭老翁猥褻及性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名77歲男子涉嫌於10幾年前對當時年僅14歲的好友女兒實施猥褻及性侵，3年後導致對方懷孕墮胎，如今面臨13項重罪指控，案件於21日正式開庭審理，被告堅決否認犯行。

當地《聯合早報》報導，根據控方開庭陳述，被害女性的母親與被告是多年摯友，2012年3月確診乳癌後，因丈夫工作繁忙、自身無力照顧，便託付當時64歲的被告協助接送2個女兒上下學。被告當時身兼保險經紀與園藝公司負責人，而被害少女的母親曾擔任該公司秘書長10幾年。

未料被告心懷不軌，藉機對當時僅14歲、就讀國中二年級的少女伸出狼爪，起初會在車上握住少女的手，接著頻繁以簡訊聯絡、帶她外出用餐，再開車載她到蓄水池強吻。

控方指出，被告還刻意向少女隱瞞真實年齡，謊稱自己僅有40歲、比少女母親還年輕，並趁獨處時聽她傾訴煩惱，藉此贏得信任後再挑撥她與家人的感情。

隨著少女逐漸習慣被告的親密行為，被告變本加厲，於2012至2013年間多次對她實施性侵，這段關係持續到少女成年後，直到她2015年初意外懷孕，並於同年2月27日在被告要求下接受墮胎手術。

被害女性現年27歲，考上大學當年與被告斷絕關係，並於2019年7月返國期間向性侵受害者關懷機構AWARE尋求諮詢，隔月正式向警方報案。控方就13項指控中的10項提起訴訟，其餘暫時擱置，被告則堅決否認，案件仍在審理中。