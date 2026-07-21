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荷莫茲海峽再傳油輪遇襲　船員棄船逃生！伊朗：2船爆炸起火

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 網路流傳油輪在荷莫茲海峽遭襲起火的畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷莫茲海峽局勢持續升溫，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）21日指出，一艘在荷莫茲海峽行駛的油輪遭不明飛行物擊中，全體船員被迫棄船逃生，目前已搭乘救生艇撤離，暫未傳出漏油等環境污染情形。

根據《路透》，UKMTO陸續收到多起通報指出，一艘油輪透過甚高頻（VHF）無線電第16頻道通報船隻遇襲，事發於阿曼利馬東北方約8海里處。船公司安全人員證實，船員均已棄船並成功登上救生艇，涉事船隻名稱及所屬公司未對外公布。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）據報於當天宣稱，有2艘油輪在試圖通過荷莫茲海峽南側航道時相繼發生爆炸起火，救援人員已出動將船員撤出事發海域，但同樣未透露涉事船名。《路透》目前無法獨立核實革命衛隊說法，也無法確認UKMTO通報的油輪是否為其中之一。

7月初美伊停火協議破裂後，雙方緊張持續惡化。美國14日起重新封鎖伊朗港口，並對一艘據稱開往伊朗的船隻開火；革命衛隊隨後強硬表態，「只要美國繼續在該地區滋事，荷莫茲海峽就不會開放。不論是石油、天然氣還是化學肥料，一滴都別想出口。」

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