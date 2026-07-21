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共艦闖EEZ實彈射擊！日本抗議　中國外交部回嗆：沖之鳥島非島嶼

▲▼日本內閣官房長官木原稔21日透露，日本已透過外交途徑向中國提出抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本內閣官房長官木原稔21日透露，日本已透過外交途徑向中國提出抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本防衛省統合幕僚監部證實，中國與俄國海軍共4艘軍艦在小笠原群島沖之鳥島（東京都）西南方海域航行，其中1艘中國飛彈驅逐艦更在日本主張的專屬經濟海域（EEZ）內進行機槍射擊訓練。日方認為影響船隻安全，透過外交管道向中國提出交涉；中國外交部則反駁稱沖之鳥島「只是岩礁」，認為日方主張違反國際法。

根據《日本放送協會》，日本防衛省指出，海上自衛隊19日凌晨2時左右，在沖之鳥島南方約330公里的太平洋海域發現中國海軍2艘飛彈驅逐艦、1艘補給艦，以及俄羅斯海軍1艘巡防艦，共計4艘軍艦朝東北方向航行。

▲▼日本防衛省21日證實，中國海軍艦艇19日於小笠原群島沖之鳥島周邊的日本專屬經濟海域（EEZ）內，實施了機槍射擊訓練。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

▲▼日本防衛省21日證實，中國海軍艦艇19日於小笠原群島沖之鳥島周邊的日本專屬經濟海域（EEZ）內，實施了機槍射擊訓練。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

▲▼中俄4軍艦現蹤沖之鳥島周邊。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

之後，其中一艘中國海軍飛彈驅逐艦，在沖之鳥島西南方約180公里、屬於日本主張EEZ範圍內的海域實施機槍射擊訓練。中國艦艇事前也透過無線電向周邊船隻通知訓練時間與區域，相關訊息由正在執行監視任務的海上自衛隊護衛艦掌握。

日本防衛省表示，在可確認的範圍內，這次是首次公開確認有外國軍艦在日本EEZ內進行射擊訓練的案例。由於軍事訓練可能對附近船隻航行造成危險，日本政府已透過外交管道向中國提出抗議，並持續強化周邊海域警戒監視。

對此，日本內閣官房長官木原稔今（21）日也在記者會表示，已確認中國軍艦是在與俄羅斯海軍艦艇共同航行期間實施射擊訓練，認為這是中俄兩軍強化軍事合作的一環。他強調，日本將持續密切關注，同時做好警戒監視工作。

▲▼日本主張沖之鳥礁是其國土最南端的島嶼。（圖／日本國土交通省關東地方整備局）

▲日本主張沖之鳥礁是其國土最南端的島嶼。（圖／日本國土交通省關東地方整備局）

不過，中國方面否認日本抗議的合理性。根據日媒《產經新聞》，中國外交部發言人林劍21日在例行記者會回答日媒《共同社》記者提問時表示，沖之鳥島並非島嶼，而是「岩礁」，因此日本不能據此主張專屬經濟區與大陸棚。

林劍批評日本對中國提出交涉的說法「毫無道理」，並稱日本對於沖之鳥島周邊海域為EEZ的主張「違反國際法」。

►中俄4軍艦現蹤太平洋　防衛省證實：共艦闖日本EEZ「機槍射擊」

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