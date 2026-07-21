危機再起？青年運動盯上曼德海峽　曾讓紅海航運「年虧200億美元」

▲曼德海峽可謂紅海門戶。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞武裝）宣布對沙烏地阿拉伯船隻及航運實施海上封鎖，此舉恐怕重燃另一場沉寂已久的區域衝突，並且再度威脅全球石油供應鏈。

《路透社》獲取的影像畫面顯示，20日晚間，大批青年運動支持者聚集在葉門首都薩那（Sanaa），高聲讚揚此次海上封鎖行動。青年運動作為伊朗在該區域的主要盟友，長期警告可能採取行動封鎖「曼德海峽」（Bab al Mandab Strait）。

曼德海峽意指「淚之門」，位於紅海（Red Sea）南端，是串聯歐洲與亞洲、往來蘇伊士運河（Suez Canal）的關鍵咽喉要道，也是全球最繁忙的航運路線之一。該海峽最窄處僅約29公里，全球將近15%的海上貿易流量都須途經此地。

▲7月17日，青年運動支持者齊聚葉門首都薩那，抗議沙烏地聯軍。（圖／路透）

事實上，青年運動已展現出衝擊全球貿易的能力。2023年10月加薩戰爭爆發後，他們對通行紅海的商船發動一系列攻擊，迫使各大航運公司繞行非洲南端，運輸成本暴增。作為回應，美英兩國發起聯合空襲，另有多國海軍執行護航行動。

業界估計，青年運動引發的航運中斷，在2023至2025年間，每年造成損失約達200億美元。

CNN指出，對於全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯而言，曼德海峽可謂能源出口命脈。這條戰略水道的關閉可能嚴重擾亂全球貿易，並且進一步衝擊石油市場。

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