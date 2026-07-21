川普對200億美元商品祭50%關稅！　加拿大總理喊話深入談判

▲ 卡尼先前赴白宮會晤川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普再度對加拿大祭出貿易重拳，宣布將對大批加拿大進口商品課徵50%高關稅，預計30天內正式生效，以報復加拿大對美國汽車、乳製品及酒類所謂的「不平等待遇」。

涵蓋商品範圍廣 USMCA保障也失效

綜合BBC等外媒，根據川普簽署的3項行政命令，此次關稅援引《1930年關稅法》第338條，為該條款近百年來首度被使用，不同於先前以國家緊急狀態為由的做法，改以貿易歧視為課稅依據，以規避美國最高法院今年稍早對川普關稅權限的違憲裁定。

美國貿易代表辦公室表示，這些關稅將適用於近200億美元的加拿大進口商品。根據美國人口普查局數據，這約占美國2025年從加拿大進口商品總額3820億美元的5.2%。

加徵關稅的商品範圍相當廣泛，包括葡萄酒、冰上曲棍球裝備、水泥、家具、游泳池、服飾、釣魚竿及假髮等民生與工業產品，就連原先受美墨加貿易協定（USMCA）保障免徵進口關稅的商品也同樣適用；能源、鉀肥、關鍵礦物及漁業產品則暫不受影響。

加拿大總理回應 商會籲把握30天緩衝期

加拿大總理卡尼（Mark Carney）聲明回應，這是美方一系列單邊貿易行動的最新舉措，此前美方直接違反USMCA對加拿大徵收關稅。他強調，已經準備好在未來幾周內「加深與美貿易談判」，同時警告這場貿易爭端正推升美國境內家庭生活成本。

安大略省長福特（Doug Ford）更強硬呼籲，美國若堅持課稅，「加拿大應該以關稅回敬關稅。」加拿大商會則形容此決定「令人遺憾」，敦促雙方把握30天緩衝期，在新關稅生效前取得實質談判進展。

加拿大是去年少數對川普關稅祭出反制的國家之一，對價值約210億美元的美國商品課徵25%關稅。卡尼後來取消部分關稅，但維持對美國鋼鐵、鋁材及汽車的關稅措施。