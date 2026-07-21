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熱炸了！日本首見「酷暑日」　岐阜縣2地飆破40℃

▲▼日本夏季高溫,夏天,名古屋。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本多地迎來夏季高溫，圖為名古屋街景。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本岐阜縣郡上市八幡地區、岐阜縣多治見市，都在今 （21）日錄得40℃以上高溫，成為氣象廳今年4月新設「酷暑日」後，首次觀測到符合標準的紀錄。

氣象廳今年4月將「最高氣溫達到40℃以上的日子」命名為「酷暑日」。就在今日下午2時許（台灣時間下午1時許），岐阜縣郡上市八幡地區、岐阜縣多治見市2地，先後錄得驚人高溫。

氣象情報公司「Weather Map」指出，日本列島目前同時受到夏季太平洋高氣壓、西藏高氣壓夾擊，在「2層高壓疊加」的情況下，熱能持續累積且難以消散。

▲▼日本夏季高溫,夏天,名古屋。（圖／達志影像／美聯社）

根據預報，全日本大範圍地區22至23日仍將面臨最高氣溫35℃以上的「猛暑日」，東海與關東內陸地區又因焚風效應帶來的升溫，預計持續出現超過40℃的「酷暑日」。

以預計出現40℃高溫的名古屋為例，預估至少要撐到24日才會迎來短暫降溫，但往後仍將維持猛暑天氣。九州、沖繩一路延伸至東北部分地區，綜合濕度計算的「暑熱指數」已攀升至可能危及生命的「極度危險等級」。

氣象單位呼籲民眾，進行戶外活動時務必謹慎，盡可能避免高溫環境，採取措施在涼爽處度過這段期間。

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