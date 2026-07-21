智利暴雨至少10死！1小時灌1個月雨量　總統宣布災區緊急狀態

▲ 智利暴雨造成遊樂場泡水。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

智利北部15日以來降下20年來最大暴雨，造成至少10人罹難、17人受傷、4人下落不明，逾1100棟房屋全毀或嚴重受損，總統卡斯特（Jose Antonio Kast）已於當地21日宣布災區進入緊急狀態。

根據《法新社》，受災最嚴重是智利北部的科欽博（Coquimbo）及阿塔卡馬（Atacama），如此強烈的降雨在當地極為罕見。智利國家緊急事務局（SENAPRED）局長塞布里安（Alicia Cebrian）20日在記者會上表示，暴雨至今造成10死17傷，另有4人失蹤。

內政部副部長帕維斯（Maximo Pavez）描述，19日「一個小時內降下平常一整個月的雨量」，稱其「異常且極端」。國家氣象局官員朱尼嘉（Arnaldo Zuniga）也向媒體表示，智利已有近20年未曾出現如此大規模降雨，「我們已經有好多年沒遇過這種狀況了。」

河水上漲造成道路受阻，導致部分社區對外交通中斷。科欽博地區更因泥濘淤積與大規模停電影響飲用水供應。智利政府宣布緊急狀態後，便可依法動員軍事力量介入災區、限制人員移動，並加速調派物資與救援人員。

▲▼ 過去乾燥的地區降下極端暴雨。（圖／路透）