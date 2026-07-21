亞太地區詐騙集團「年撈3.7兆」　聯合國：超越部分國家GDP

▲2025年2月，從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區（Shwe Kokko）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）21日發布的最新報告指出，2025年亞太地區詐騙集團造成的損失金額高達880億至1141億美元（約新台幣2.8兆至3.7兆元），部分受害國的損失規模，甚至超越該國國內生產毛額（GDP）。

詐騙集團迅速演化 規模如跨國企業

《路透社》引述UNODC報告指出，這些犯罪集團以東南亞為據點、主要由中國籍集團領導，鎖定全球各地的受害者，每年獲取數十億美元收益。他們持續迅速調整策略，包括多元化收入管道、收買腐敗官員並利用人工智慧（AI）技術，始終領先執法單位一步。

UNODC東南亞暨太平洋地區代表施蒂凡妮（Delphine Schantz）形容，這些犯罪組織的運作模式儼然已如企業連鎖加盟體系，「設有專門負責洗錢、人口販運、走私移民與竊取數據的部門，全部接入同一個服務導向的互聯網絡。」

▼2025年11月，緬甸軍方突襲拆除KK園區。（圖／路透）

利益越滾越大 手法持續演進

許多東南亞詐騙中心的員工都是遭拐賣的外籍人士，往往被關押在受壓迫的環境中。UNODC表示，該區域各地的詐騙園區已發現來自至少80個國家與地區的人員，招募網絡利用亞洲、中東及非洲的交通樞紐進行運作。

更令人憂慮的是，詐騙集團不斷擴大市場的同時，也積極向亞洲以外地區招募人手，瞄準具備德語、波蘭語、荷蘭語、西班牙語等多國語言能力的求職者。

犯罪集團除了運用生成式AI創建內容，也將加大利用代理型AI系統，自動鎖定潛在受害者、執行社交工程詐騙，並加速加密貨幣竊盜與洗錢流程。而詐騙產業的迅速成長也加速催生輔助性犯罪服務的生態系，包括洗錢、地下銀行與數據交易。

犯罪集團鑽漏洞 區域執法趕不上

UNODC指出，該區域執法單位的打壓雖然導致詐騙集團轉移據點，卻沒有瓦解。他們從緬甸與寮國等地，轉移至東帝汶、太平洋島國及非洲部分地區，尋找治理與監管力道較薄弱的地區重起爐灶，形成所謂「挑選司法管轄區」（jurisdiction shopping）的現象。

報告更直指，貪腐就是該地區科技驅動組織犯罪的主要推手。

UNODC首席分析師沈仁植（Inshik Sim）警告，「這個持續擴張的組織犯罪經濟規模及複雜程度，已超出現有執法體系的應對能力。」