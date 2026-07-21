川普點名爆擊目標！以色列情資曝：伊朗「數千具離心機」潛入鎬山

▲伊朗納坦茲十字鎬山（Pickaxe Mountain）隧道。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普日前首度點名伊朗深藏山體的地下核設施「鎬山」，直言該處可能將成為軍事打擊目標。以色列向華府揭露最新情報，指出伊朗去年秋季已將數千具鈾濃縮離心機轉移至該坑道，意圖降低遇襲風險並重塑核計畫能力，引發美以高度憂慮，但伊朗與國際原子能總署對此皆尚未回應。

根據美媒《華爾街日報》，以色列與美國官員指出，美以兩軍去年6月曾重創納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）與伊斯法罕（Isfahan）等伊朗主要核設施。在遭到空襲後，德黑蘭當局為了防範再次遇襲，遂將倖存或備用的數千具離心機，秘密轉運至位於科朗山（Mount Kolang）內部、俗稱「鎬山」（Pickaxe Mountain）的地下坑道，期望倚靠深厚山體屏障來保護核設施。

川普本月13日接受知名保守派廣播主持人休伊特（Hugh Hewitt）專訪時，首度公開談及這座神祕設施，強硬表示鎬山可能會是一個很適合「狠狠打擊」的目標。據了解，以色列總理納坦雅胡近來頻頻向川普展示最新情資，積極推動美方採取下一步軍事行動，徹底癱瘓伊朗重建核武與軍事力量的意圖。

▲美國總統川普。（圖／路透）

事實上，鄰近伊朗重要核設施的鎬山，早已被美以情報單位監控多年。華府智庫「科學暨國際安全研究所」（ISIS）指出，近15個月以來，該區域頻繁有卡車進出，同時進行坑道結構加固與安全防禦設施擴建。

科學暨國際安全研究所所長艾布萊特（David Albright）分析，「伊朗將離心機移至坑道是合理的推測」，但他也強調，目前尚未有直接證據顯示該處已正式運轉進行鈾濃縮。

針對此情勢，美國前白宮國安會伊朗事務主任史旺森（Nate Swanson）警告，秘密推動核計畫是伊朗的慣用手段，任何未受國際原子能總署（IAEA）監督的地下設施都極具威脅。他強調，目前最大的隱憂非關已知動態，而是外界根本無法查核現場真實情況，因此唯有讓IAEA調查員重返現場，才能釐清這座山體地下的真實面貌。