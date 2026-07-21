唱國歌沒起立！美年輕人「遭大叔巴頭」　2派網友戰翻

▲唱國歌環節，年輕人因不願起身，遭大叔巴頭教訓。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國一場棒球比賽開始前，按照慣例演唱國歌，其中一名中年大叔不滿另一名年輕人沒有起立致敬，勸說無效後，竟往對方後腦勺猛搧一掌。上述過程被旁觀者錄下並上傳社群媒體，迅速引發兩派網友論戰。

唱國歌沒起立 年輕人挨打

《紐約郵報》報導，這起事件發生在芝加哥小熊隊主場比賽上。

影片中，美國國歌《星條旗之歌》（The Star-Spangled Banner）響徹整座球場，舉目望去幾乎所有球迷都起立致敬，唯獨一名年輕人例外。

大叔首先彎腰對年輕人大喊「起來」，隨後俯身湊近對方耳邊交談。不確定2人究竟說了什麼，但他緊接著往年輕人後腦勺呼了一掌。

這一重擊引起其他球迷的注意與驚呼，還有人轉身詢問發生什麼事。眼見年輕人挨打後立刻起身，大叔說道，「謝謝你，非常感謝，年輕人。」

Guy at a Chicago Cubs game refuses to stand during the National Anthem!



The guy behind him gets pissed and does this.... pic.twitter.com/C4iKqPX7Co — Brandon (@LibOrNormal) July 20, 2026

提醒OR越界？網友激辯

這段影片迄今累計逾770萬次瀏覽，網友在留言區爆發激烈論戰。一些人力挺大叔，認為國歌期間坐著是對國家不敬，「看來周遭沒人對這個『愛的提醒』有意見，這是在提醒那傢伙別忘了尊重我們的國家。」

不過，也有人批評大叔越界，「坐著是他的權利，這個國家最重要的就是自由，那人確實欠揍，但這裡不是獨裁國家」、「他不該動手，除非那是他孫子或姪子之類的，否則請管好自己的手。」

法律專家指出，此行為在特定情況下可能構成傷害罪，但是否起訴則取決於個案事實。目前事件尚未有進一步法律行動的消息傳出，但爭議持續延燒。