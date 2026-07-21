200萬買答案、800萬找代考！中國犯罪集團攻陷韓語檢定　101人涉案

圖文／鏡週刊

不只日本受害！韓語能力考試（TOPIK）驚爆大規模跨國作弊與代考醜聞。首爾警察廳廣域調查團國際犯罪調查隊今（21日）宣布，成功破獲1個以中國為據點的犯罪組織。

根據《韓聯社》報導，該組織多年來專為中國籍留學生及求職者提供高科技作弊與代考服務，涉案人數破百，非法獲利高達約7億韓元（約合新台幣1,532萬元）。涉案的中國籍主要仲介人A某已被移送檢方並判處有期徒刑3年，警方同時立案調查了101名委託考生、11名代考人員以及2名遞送裝備的組織成員，並持續透過國際合作追查位在中國的總負責人B。

警方調查發現，該組織自2021年10月至去年11月期間，在中國知名社群平台「小紅書」上公開招攬生意，打著「保證TOPIK高分、提供專業代考或裝備作弊」的廣告。許多為了滿足韓國大學與研究所入學、申請獎學金、簽證延期或當地企業就職條件的中國學生與民眾因而上鉤。集團收費相當昂貴，使用設備傳遞答案的作弊服務收費約200萬韓元（約新台幣4萬3,766元），而直接安排替身代考的收費更高達800萬韓元（約新台幣17萬5,066元），代考人員每案則可分得80萬韓元（約新台幣1萬7,507元）報酬。

在作弊手法上，該組織展現出高度專業分工。若委託人選擇裝備作弊，組織會專程派遣遞送人員將微型耳機與發射器送至韓國。考生需額外攜帶一部偷帶進考場的備用手機並開啟線上會議應用程式，由考場外的組織成員即時報答案，考生則透過微型耳機接聽填答。若選擇代考，總負責人B某則會媒合長相相似的替身，並精心偽造印有代考者照片與委託人資料的高仿身分證件。

這起橫行長達4年多的檢定作弊鏈，最終因監考人員的敏銳觀察而瓦解。當時1名考生為了隱蔽微型耳機，將訊號發射器黏貼於脖子後方，不料當場被監考人員察覺異樣而揭發犯行。警方表示，目前仍持續深入追查答案來源與報答案的組織成員，並強調面對日益升級且智慧化的犯罪模式，將會持續提升專業調查能力，並擴大打擊各類檢定作弊行為。

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