美國務院發布「全球警示」！　中東局勢恐失控

▲ 美國國務院針對中東情勢發布全球警示。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院於當地20日發布「全球警示」，由於中東緊張升溫，安全環境趨於複雜，局勢存在意外失控的風險，呼籲全球各地美國公民提高警覺。

Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.



Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for possible… pic.twitter.com/jaXOwKyuWW — TravelGov (@TravelGov) July 21, 2026

國務院警示指出，目前身處中東的美國公民應保持警覺，做好應對航班取消、空域臨時封閉及各種交通中斷的準備，同時應持續關注美國使領館安全警報、當地主管機關公告及最新新聞動態。

至於不在中東地區的美國公民，國務院則建議，「應重新評估前往或途經該地區的旅行計畫」。

國務院還警告，中東地區以外的美國外交機構也已成為攻擊目標，伊朗及親伊朗團體可能在全球各地對美國利益或任何與美國、美國人有關的場所發動攻擊。