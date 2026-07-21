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美國務院發布「全球警示」！　中東局勢恐失控

▲▼美國國務院。（圖／路透）

▲ 美國國務院針對中東情勢發布全球警示。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院於當地20日發布「全球警示」，由於中東緊張升溫，安全環境趨於複雜，局勢存在意外失控的風險，呼籲全球各地美國公民提高警覺。

國務院警示指出，目前身處中東的美國公民應保持警覺，做好應對航班取消、空域臨時封閉及各種交通中斷的準備，同時應持續關注美國使領館安全警報、當地主管機關公告及最新新聞動態。

至於不在中東地區的美國公民，國務院則建議，「應重新評估前往或途經該地區的旅行計畫」。

國務院還警告，中東地區以外的美國外交機構也已成為攻擊目標，伊朗及親伊朗團體可能在全球各地對美國利益或任何與美國、美國人有關的場所發動攻擊。

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