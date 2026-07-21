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狂押科技股！20世代「重倉AI」拚退休　妹子喊：抗通膨唯一解

▲▼韓國首爾韓亞銀行總部的外匯交易室螢幕上，顯示日本、韓國和澳洲的亞洲市場指數。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國首爾韓亞銀行總部的外匯交易室螢幕上，顯示日本、韓國和澳洲的亞洲市場指數。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球股市今年在人工智慧（AI）的帶動下瘋狂飆升，這波熱潮也吸引了大批20多歲到30出頭的年輕世代投入股海。在澳洲科技公司擔任業務的26歲Michelle Huynh就將大筆存款投入股市，她直言，「時代真的不同了，投資已經變成一種必需品，感覺我們的購買力正在不斷縮水，這是唯一能對抗通膨的方法。」

誓言30歲成百萬富翁　無懼股市「瘋狂時刻」

根據BBC報導，身為移民家庭長女的Michelle Huynh，曾向不會說英文的父母許下承諾，要在30歲前成為百萬富翁。今年由科技股帶動的漲勢，讓她離夢想更近了一步。

她將超過三分之一的投資放在科技股，截至今年7月中旬，她的這部分存款已飆升50%，大賺3.1萬澳幣（約台幣65.1萬元）。儘管近期市場經歷她口中的「瘋狂時刻」，獲利回吐至約2.2萬澳幣（約台幣46.2萬元），但她已做好心理準備，將這視為長期佈局。

顧問公司Providend的分析師表示，社群媒體推波助瀾加上行銷手法，讓許多非專業的散戶投資人深陷這股AI熱潮之中。

南韓「螞蟻」大軍殺入　股市暴漲暴跌7度熔斷

科技股的劇烈震盪在南韓最為明顯。包含三星電子與SK海力士在內的韓國綜合股價指數（Kospi），自今年1月暴漲超過50%，在6月創下破9000點的歷史新高後，又戲劇性地暴跌至6500點左右，今年甚至已7度觸發「熔斷機制」。

這波漲勢吸引了大批被當地人稱為「螞蟻」的散戶大軍。30歲的投資人李先生形容，「現在沒在投資的人，我可能用兩隻手就數得出來，連我那從不關心股市的全職媽媽都興致勃勃。」

不過也有人因此感到懊悔。28歲的崔小姐無奈表示，她因為急需用錢被迫賣掉三星與現代汽車的股票，「我當時怎麼沒有把所有的存款都拿去買SK海力士或加碼三星呢？我真的應該多投資一點，投資賺的錢比每天上班的死薪水多太多了。」

▲▼韓國首爾韓亞銀行總部的外匯交易室，螢幕上顯示著韓國綜合股價指數（KOSPI）、SK海力士和三星電子的股價。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國首爾韓亞銀行總部的外匯交易室，螢幕上顯示著韓國綜合股價指數（KOSPI）、SK海力士和三星電子的股價。（圖／達志影像／美聯社）

存款四分之三重倉科技股　大學生嗨喊：離退休更近了

在新加坡，24歲的商學院學生林同學更是將高達四分之三的存款全數投入科技股。去年10月，他砸下2.3萬新加坡幣（約台幣55.2萬元）買進英特爾和美光，如今股票價值已經來到約10萬新加坡幣（約台幣240萬元）。

儘管常面臨單日暴跌10%的煎熬，但他仍堅信AI相關概念股，「感覺我又離退休更近了一步，趁著還年輕，我覺得自己可以承擔這些風險。」

另一名剛畢業的李先生也將過半資金投入科技股，他坦言，投資不單單只是靠運氣，只要公司基本面不變，他已經準備好迎接市場震盪，因為他有的是時間讓股價慢慢跑。

拒絕FOMO跟風　專家警告：估值重整恐痛不欲生

然而，並非所有年輕人都願意全盤押注。23歲的學生德布（Ayush Deb）只將三分之一的資金投入科技股。他回憶，6月份記憶體晶片類股曾在單日大跌逾10%，網路上哀鴻遍野。

儘管6月SpaceX上市時，他曾因為買不到股票而感到強烈的「錯失恐懼症」（FOMO），但該股價一度飆上225美元後，又跌破135美元的掛牌價。德布強調，這個產業很難看透，他試著過濾雜音、專注做出明智選擇。

投資公司eToro的分析師警告，散戶常把股價下跌當作買進機會，卻必須意識到「估值重整可能會讓人痛不欲生」。各國政府與企業砸下千億美元發展AI，這項技術是否真能帶來足夠利潤來支撐龐大投資，仍被懷疑論者打上問號。

如今自己經營財經社群的Michelle Huynh也提醒，年輕人害怕投資是完全可以理解的，「如果你搞不清楚狀況，那感覺就跟賭博沒兩樣。」隨時掌握新聞是一項被低估的技能，她最近也根據自己閱讀的資訊，將投資目光轉向可望受惠於晶片製造的能源和金屬類股。

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